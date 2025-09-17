Jorge Sanz es de los que más rotundo ha hablado sobre todo lo que pasó el domingo en Madrid

El actor Jorge Sanz fue entrevistado este martes en Mañaneros 360º a raíz de todo lo que ha sucedido en las últimas horas con Israel, especialmente tras el boicot de la última etapa de La Vuelta a España, que se iba a celebrar en Madrid, por parte de los manifestantes en favor de Palestina.

Durante la conversación con Javier Ruíz, el actor contó lo que tiene que hacer en casa cuando aparecen imágenes de los continuos asesinatos de civiles gazatíes de todas las edades: "Yo vivo con mi hijo de 10 años y cuando salen estas imágenes las tengo que quitar porque se congestiona el niño".

"No puede un niño de 10 años estar viendo eso. Es que lo tengo que quitar a veces y es terrible. Que esté pasando eso y que nadie haga nada a mí me parece...", ha añadido el actor.

Sobre lo vivido en La Vuelta fue claro: "Me alegro infinito, cómo lo han hecho me parece perfecto e impecable y como diría el alcalde Almeida poco me parece".

Además, también confesó que lo que se vivió sí que fue "violencia porque es una manera violenta de interrumpir una carrera, pero es la única manera de llamar la atención". "Ha sido una violencia contenida a mi modo de ver, han tumbado cuatro vallas, hay algún policía con lesiones pero ninguno con un parte y me parece que ha sido de las protestas menos violentas que se han dado de lo que yo recuerde", apostilló.

Sanz valoró que "el riesgo fue mínimo porque a los corredores no les pasó nada" y añadió que "protestar en el salón de tu casa no sirve de nada y hay que decir que violencia es otra cosa".

"Hay violencia verbal con la clase política, que estamos viviendo como en un pato de colegio violento. Violencia es otra cosa, lo que se vio fue una protesta", concluyó el entrevistado.