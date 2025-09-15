La imagen que prendió la mecha de La Vuelta: los 5 "valientes" de Figueres que lo empezaron todo

La Vuelta a España de 2025 será recordada por la historia del deporte. Este domingo, a su llegada a Madrid, la organización tuvo que cancelar la etapa por la tensión vivida en el centro de la ciudad, algo que ha dado la vuelta al mundo.

Los manifestantes saltaron las vallas de seguridad y la policía intentó abrir camino en las calles de la capital, pero fue imposible. La Organización de La Vuelta a España modificó el recorrido por sorpresa a 80 kilómetros de la meta de la última etapa, que se acabó cancelando a los 57 kilómetros.

Los agentes de la policía realizaron cargas contra los manifestantes con el objetivo de despejar el recorrido de los ciclistas, especialmente en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta, algo que tampoco sirvió para revertir las protestas contra el "genocidio" de Israel en Gaza.

En sus redes sociales, la editorial Blackie Books ha compartido lo que para muchos es la imagen que prendió la mecha de las protestas contra la participación del equipo de Israel en La Vuelta.

"Este grupo de 5 valientes de Figueres, que a algunos les pareció ridículo, empezó todo", ha escrito la editorial en la red social de Elon Musk junto a una foto en la que aparecen cinco personas protestando y pidiendo el boicot a Israel en el paso de La Vuelta por Cataluña.

Esta primera protesta tuvo lugar el 27 de agosto y, como se puede ver en el vídeo adjuntado por @Copedaleando, cinco personas se plantan en medio de la carretera durante una prueba de contrarreloj y tratan de cortar la carrera con una bandera de Palestina y una pancarta.

En el vídeo se ve cómo varios policías en moto quitan de medio a las personas que protestan para que pueda pasar el pelotón, que en esta ocasión pasa sin problema por la carretera una vez son apartados los manifestantes.

En otra imagen aérea se puede ver cómo los policías quitan de en medio a los manifestantes en la que fue la primera protesta recogida por los medios y por las redes por la participación del equipo de Israel en La Vuelta.

"Activistas por Palestina cortan el paso al equipo ciclista de Israel en la contrarreloj por equipos, denunciando el genocidio en Gaza", se podía leer en este tuit del pasado 27 de agosto.

"Gracias por acordaros de nosotros. Muy contentos de que las protestas hayan sido mayores y mayores en cada etapa", ha dicho en el tuit de Blackie Books uno de los participantes en las protestas.

Esta misma persona ha querido mandar también "un saludo a aquellos que no han podido asistir físicamente pero han colaborado a través de redes y compartido el mensaje. Ha sido un gran trabajo en equipo".

Son muchos los que en las últimas horas han recordad esta primera imagen en redes, con mensajes del tipo: "Con estos cinco valientes catalanes de Figueras empezó todo. Hoy hemos sido decenas de miles en Madrid y hemos cortado #LaVuelta25. ¡Palestina vencerá!".