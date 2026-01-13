José Mercé habla en estos rotundos términos de Juanma Moreno

El cantaor de flamenco jerezano José Mercé ha elogiado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su intervención en la presentación de la fundación Andalucía 27, que se celebró en el Ateneo de la capital.

Durante el evento, además del propio presidente y el cantaor, reunió a otras figuras como el presidente del Senado, Pedro Rollán, la campeona olímpica y tricampeona mundial de bádminton, Carolina Marín o la bailaora Sara Baras.

Mercé, en su discurso, quiso agradecer el trabajo que ha realizado Moreno desde que es presidente de la comunidad y reconoció que celebró la mayoría absoluta lograda por el dirigente 'popular'.

"Siempre llevo a gala el ser andaluz. Andalucía ha crecido muchísimo desde que llegué aquí a Madrid y ahora nos adoran", comenzó diciendo el cantaor de 70 años, considerado uno de los más grandes del género.

"Adoro y quiero mucho a mi Juanma"

A partir de ahí es cuando dedicó elogios y alabanzas a Moreno: "Hoy en día tengo que decir que la labor que se está haciendo en Andalucía, ya sabéis... Adoro y quiero mucho a mi Juanma".

Lo definió como "muy buena gente". "No es que sea yo de... pero me gusta la buena gente", aseguró entre risas, teniendo que confirmar que estaba diciendo la verdad.

"En cuanto salió mayoría absoluta, me perdonaréis todo el mundo, yo no dije PP, dije Juanma Moreno, así lo sentí", añadió, insistiendo en que "es una persona a la que adoro".

"Qué más puedo pedir como andaluz, soy Hijo Predilecto de Andalucía y creo que ya no se puede pedir más", remató.

En cuanto salió la mayoría absoluta, yo no dije PP, dije Juanma Moreno José Mercé

La reacción de Moreno

El presidente andaluz ha querido agradecer a Mercé sus palabras y le ha dedicado un tuit en el que ha compartido el vídeo. "¡Gracias a José Mercé por sus palabras tan cariñosas! Lo aprecio y lo admiro", ha respondido.

"Andalucía tiene muchísima suerte de poder contar con un Hijo Predilecto como él, que lleva su tierra por bandera y presume de ella a cada momento", ha añadido el presidente del PP en la comunidad.