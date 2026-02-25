Sánchez pilla descolocado a Rufián con esta alusión en el Congreso: "No sé si quiere responder"

Nueva y tensa sesión en el Congreso de los Diputados entre el PSOE y el PP. De hecho, Pedro Sánchez ha acusado a Alberto Núñez Fejóo de limitarse a leer un texto preparado y repetir una "sarta de mentiras". "Para lo que ha quedado usted. En lugar de política para adultos, política para ultras", le ha espetado.

"Los presupuestos, los documentos policiales que le advierten de que va a dar papeles a un millón de irregulares, desclasifique los datos de los fijos discontinuos, los contratos que han acabado en mordidas, los viajes de su Falcon a República Dominicana o quién le financió las primarias", le ha dicho primero Feijóo en referencia a que este miércoles se van a desclasificar los documentos secretos del 23-F.

En el turno de la palabra de Miriam Nogueras, la diputada de Junts le ha preguntado al presidente del Gobierno haciendo una alusión a que ERC se ha dado cuenta de que el PSOE no es de fiar.

Sánchez alude a Rufián

Ha afirmado Nogueras que el PSOE no ha cumplido con los pactos con ERC, de los que ha dicho que son sus "socios incondicionales". Además, ha vuelto a decir que su partido no va a aprobar un escudo social de este miércoles.

De nuevo, ha vuelto a aludir a "los socios", en referencia a ERC y ha anunciado que este miércoles votarán no, igual que hace tres semanas, al decreto ómnibus por incluir otros elementos y no sólo las pensiones: "Escudo social sí, ocupaciones no".

En su turno de réplica, Sánchez ha dicho: "Esta es una sesión de control al Gobierno de España y no a Esquerra Republicana".

"No sé, señor Rufián, si quiere responder a la parte que corresponde a ERC. Este gobierno cumple y no sé por qué tiene que identificar las situaciones de potencial desalojo por colectivos vulnerables de desocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra", ha dicho Sánchez.

En la primera parte de la respuesta, las cámaras del Congreso han señalado a Gabriel Rufián que ha puesto un semblante curioso.