José Miguel Villarroya contesta de forma cristalina a Esperanza Aguirre por lo que dijo sobre la dictadura

El tertuliano del programa Malas Lenguas, de Televisión Española, no ha escatimado en opinar y contestar abiertamente a las palabras de la política popular Esperanza Aguirre en el diario El País sobre que "a la larga, la dictadura fue mejor que la II República".

"Ella es neoliberal y siempre ha mostrado una admiración por Margaret Thatcher, con quien tuve el placer de ser un súbdito suyo durante un año en Gran Bretaña", ha contestado en primera instancia antes de destripar definitivamente lo que opina de las polémicas palabras de Aguirre.

"Tienen esa idea de que el Estado no tiene que entrar en la vida de la gente, y que, por lo tanto, lo público es un gasto inútil, sobre todo lo que es la sanidad, la educación, los servicios sociales...", ha continuado.

Sin embargo, con cierta ironía, ha razonado que cuando hay otros gastos públicos que, "cuando las cosas van mal, entonces sí (le dan importancia)". Por ello, recuerda que Thatcher "salvó muchas empresas privadas nacionalizándolas, luego las volvió a vender, pasaron otra vez al privado en la época de Tony Blair", comparándola con la banca en España.

Ha expresado que para el neoliberalismo, el Estado es malo si a este le va bien, pero si su capital privado va mal, entonces "que venga el Estado y me salve".

"Este discurso ha estado siempre y siempre estará, no es ahora nuevo, viene desde que existe la Revolución Industrial y los gobiernos liberales en Europa. Si existe el Estado de Bienestar ha sido por la lucha de la clase trabajadora, que ha luchado para conseguir una serie de derechos", ha rematado.

Aguirre comentó en El País que en la II República "no se respetaban los derechos, no se podían publicar cosas que nos gustaran en los medios de comunicación... No fue para nada un régimen de libertades".

