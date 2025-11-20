La DGT provoca un cachondeo tremendo con esta pregunta sobre una situación concreta en una autovía

La Dirección General de Tráfico acostumbra a utilizar sus diferentes redes sociales para contar novedades sobre la circulación, nuevas normas que se van implementando o actualizando el estado de las carreteras de toda España, pero también como canal para repasar situaciones que se estudian a la hora de sacarse el carnet de conducir y que, algunas, pueden provocar dudas.

Sin embargo, en la situación que han publicado este miércoles, el caso práctico que han querido poner no ha generado ningún tipo de duda a la hora de elegir respuesta. Lo único que ha desatado es un cachondeo que ha convertido a la DGT en una de las tendencias más comentadas de la red social de X (la Twitter de siempre).

"Circulando por una autopista observa que se ha pasado una salida, ¿puede volver a ella circulando marcha atrás?", ha planteado el organismo dirigido por Pere Navarro, mostrando hasta una imagen de un coche que se había pasado esa salida y que con una flecha amarilla mostraba una marcha atrás para colocarse en el carril de desaceleración.

Entre las opciones que han ofrecido está la respuesta correcta, que es "no", y después también "sí, cuando el recorrido no supere los 15 metros" y "sí, comprobando que no existe peligro para otros usuarios".

Efectivamente, en una autopista o autovía está prohibido circular hacia atrás y, si uno se pasa la salida que había que tomar, se debe seguir hasta tomar otra salida más adelante para dar media vuelta.

Cachondeo entre los tuiteros

La publicación de la DGT, que lleva más de 1,2 millones de reproducciones, ha provocado cientos de respuestas, en las que la mayor parte han ido en tono de humor y risas por la pregunta planteada.

"D) Si, tirando de freno de mano, realizando un trompo que ni Toretto, siempre y cuando se señalize con la V16 que se ve a 300km de distancia", ha bromeado un tuitero. "Según Schrödinger el coche puede estar en un carril, en el otro, o en ambos a la vez. Sólo está en el carril del dibujo porque es observado. Dejen de observarlo y estará en el carril correcto, haciendo la maniobra correcta. La culpa es del observador. Pura Física cuántica", ha dicho un segundo.

"D. Rapidito", ha afirmado un tercero, mientras que otro ha bromeado que "sí, con las luces antinieblas traseras puestas, utilizando el claxon y yendo hacia atrás a al menos 15 km/h para llegar más rápido a la salida. Y si se puede, con la baliza V16 conectada".