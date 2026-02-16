De Kim Kardashian a Timothée Chalamet: por qué las camisetas de fútbol 'vintage' son el último objeto de deseo de moda

Desde que llegó el otoño, en las calles los polos de rugby y las camisetas de fútbol de estilo vintage se han multiplicado. La nostalgia hacia los noventa y principios de los 2000 ha hecho que los modelos de estilo retro se hayan multiplicado.

El fenómeno se debe en parte a las colaboraciones de la industria musical, que han convertido a las camisetas de fútbol en una prenda más del uniforme digno de cualquier concierto. Ahí están como ejemplo las camisetas que Dua Lipa diseñó para su gira Radical Optimism o la alianza entre Adidas y Oasis batió récords de ventas el pasado verano.

Numerosos rostros conocidos no se han resistido a lucir este tipo de prendas e influencers como Kim Kardashian o actores como Timothée Chalamet se han dejado ver con modelos retro. La empresaria por ejemplo se enfundó un modelo de la AS Roma de los noventa, mientras que el protagonista de Dune hizo promoción de la película con una camiseta de la selección mexicana.

Según publica el diario británico The Guardian, las búsquedas de camisetas de fútbol vintage en la plataforma de segunda mano Depop aumentaron en más de un 38% en los últimos seis meses.

La nostalgia y el auge de la moda deportiva

Para Gary Bierton, cofundador de la tienda Classic Football Shirts, las camisetas retro de fútbol triunfan porque "cada camiseta tiene una historia, un legado que ayuda a mantener el producto relevante".

Basta con darse una vuelta por redes sociales como TikTok para darse cuenta de que el fenómeno blokecore, la tendencia que combina camisetas de fútbol clásicas con pantalones anchos, vaqueros de corte recto o shorts, sigue totalmente presente.

Harriette Richards, doctora de la Escuela de Moda y Textiles de la Universidad RMIT, explicó hace unos meses a The Guardian que parte del furor por esta prenda reside en que no es una tendencia que se limite a un género y que remite al aura de la cultura del fútbol de los noventa, que es completamente diferente a la actual también en lo que se refiere a estética. "Los diseños gráficos de los 90 son cool y las firmas que patrocinaban a los equipos eran diferentes. No eran marcas de casas de apuestas", comentó la experta.

Esa nostalgia por una época pasada además de la incorporación de la moda deportiva en el día a día han hecho que se produzca la tormenta perfecta. "La estética deportiva actual, especialmente en disciplinas como el rugby o el fútbol, mira hacia atrás, a un momento en el que las prendas deportivas comenzaron a integrarse de forma natural en nuestros looks del día a día”, explicó Esther Batalla, coordinadora academica de la escuela de moda del Istituto Europeo di Design (IED), en un reportaje al respecto de El HuffPost.