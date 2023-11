La pedida de matrimonio más original termina en fracaso por el motivo más inesperado

Pedida de matrimonio que no salió como esperaban

La pedida de matrimonio suele ser uno de los momentos más importantes de la vida de cualquier persona: nervios, anillo, ¿dirá que sí?... Muchos interrogantes que solo se solucionan con un 'sí' por respuesta.

Hay muchísimas formas de pedirlo: en algún lugar emblemático para ambas personas, sitios icónicos (Torre Eiffel) o incluso en algún momento especial rodeado de amigos o familiares. En los últimos años y gracias a las facilidades para compartir todos los momentos importantes en redes sociales, la imaginación de la gente se ha disparado hasta el punto de tener ideas de lo más originales y románticas.

Pero en ocasiones no todo sale bien, o al menos, no cómo se espera. Uno de estos episodios le ha tocado experimentarlo a un joven que, tras tener una brillante idea y lograr que su pareja no sospechara nada, en el último momento se le chafó el plan y el vídeo de sus vidas, se quedó en nada.

La idea del chico era que, en determinados lugares que visitaba con su pareja, alguien -según cuentan, gente aleatoria- les grabara haciendo un movimiento (el chico se cruzaba de piernas mientras su novia le chocaba la mano). Esta escena la repitió en numerosas ocasiones y en distintos sitios, con la intención de que en el momento definitivo de la pedida, su novia no sospechara nada, ya que era 'un vídeo más', pero ocurrió algo inesperado.

Tras numerosos vídeos en los que aparecen los dos repitiendo el gesto en cuestión, llegó el desenlace final: la pedida de matrimonio. El vídeo iba a ser grabado por un señora de mediana edad que se encontraba en el mismo lugar, y tras hacer el famoso movimiento, justo cuando se iba a arrodillar delante de la chica, la mujer encargada de grabar el vídeo le dio sin querer a la cámara frontal del móvil, dejando de grabar a la pareja para grabarse a sí misma.

El momento puede calificarse como gracioso, ya que la expresión de desesperación de la señora por volver a darle a la cámara externa y captar el momento único, dejó una imagen bastante cómica, aunque la pareja no pensará lo mismo, ya que uno de los momentos de sus vidas y para el que el joven se había estado preparando durante meses, no pudo ser grabado por un error de lo más absurdo.