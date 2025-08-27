La pregunta del 'vagón de Metro' está de moda en Recursos Humanos para contratar: "El 90% falla" 

Encontrar trabajo no es sencillo, sobre todo en profesiones con alta demanda de puestos. Por esta razón, en muchas ocasiones, los reclutadores de Recursos Humanos tienen que poner ciertas pruebas a las personas que buscan empleo para hacer criba.

En las últimas horas se ha viralizado en TikTok la pregunta que una empresa hace a las personas que optan a los puestos que ofertan y, como siempre en estos casos, ha levantado alguna que otra ampolla.

Esta es la pregunta del 'vagón de Metro' y este reclutador ha explicado hasta cuál sería la respuesta para que la empresa, por lo menos la suya, tuviese en cuenta al candidato para el puesto.

"Vamos en un vagón de Metro, ¿en la próxima estación qué porcentaje de los pasajeros se bajan?", reza la cuestión. La otra persona presente en el podcast ha dicho que "un 30-40%". "No lo habríamos contratado", dice.

"Tú me puedes preguntar dónde estamos, si yendo al centro de Madrid, ¿es la última parada? Si es la última parada es el 100%. Es ver qué recursos tiene la gente en cada momento para poder tomar una decisión", ha apostillado.

Todo esto también ante una situación de estrés ante la entrevista de trabajo.