Las comentadas palabras de Ana Rosa Quintana sobre lo ocurrido en La Vuelta: apunta claramente a Sánchez

La presentadora de El Programa de Ana Rosa, Ana Rosa Quintana, ha dedicado un amplio espacio esta mañana en su programa para hablar de las protestas propalestinas que han tenido lugar este domingo en Madrid y que han conseguido el fin anticipado de La Vuelta Ciclista a España, impidiendo que se produjese tanto el final de la carrera como el podio.

La presentadora se ha mostrado muy en contra de la actitud de los manifestantes, haciendo hincapié en que se han producido algunos actos violentos y poniendo el foco en que se trata de una competición deportiva, por lo que se debería de haber respetado a los deportistas participantes.

Además, Quintana ha querido recordar cuál es la posición política de Palestina en muchos ámbitos sociales, recordando que el país está en contra del aborto o de la homosexualidad, un alegato que ha desatado la indignación de muchos espectadores.

"Aquellos que estaban allí, probablemente ninguno de ellos sobreviviría en Palestina. Ni las mujeres tendrían los derechos que tienen y los homosexuales posiblemente serían condenados. Entonces, vamos a ser serios", ha manifestado la presentadora.

Además, también ha aprovechado para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "utilizado las matanzas en Gaza para hacer propaganda con el deporte".

Aún así, la periodista ha recalcado que "por supuesto que hay que movilizarse para condenar el asesinato en masa de 65.000 palestinos", asegurando que eso es "algo incuestionable", pero ha subrayado que esta no es la manera y que la estrategia del Gobierno de España "es la polarización".

"¿Ahora en España solo se puede ser propalestino o proisraelí? ¿Todo el pueblo de Israel es un reflejo del Gobierno de Netanyahu?", ha preguntado de forma retórica la presentadora, quien ha añadido que "no hay mayor manipulación de masas que usar el deporte como propaganda política".

"Por cierto, ¿dónde estaba la ministra de Deportes, que no condenó el boicot a los ciclistas? Con 22 policías heridos, el delegado del Gobierno justificó los ataques alegando que en Madrid no se han asesinado a 65.000 personas", ha criticado también Quintana.