Le dejan este papel en su coche y su reacción es así de rotunda: pide que todo el mundo haga lo mismo

La usuaria de TikTok @paauulzz_ ha hecho un llamamiento para que todo el mundo tire a la basura unos determinados papeles que últimamente proliferan en los barrios de muchas ciudades.

El letrero en cuestión que ella muestra ha aparecido en su coche y en él se puede leer: "Busco piso para comprar. No importa estado. Abstenerse agencias".

"Esto es un tutorial de qué hay que hacer cuando te encuentras estos papeles por todo tu barrio. Tienes que ir de uno en uno cogiéndolos de los coches, a veces están delante, a veces están atrás, y cuando has cogido unos cuantos los tiras al cartón y al papel", explica.

"Basta de especuladores, basta de cargarse el derecho a la vivienda, basta de fondos buitres, basta de esta mierda ya", reclama.

La cuenta de TikTok @elpandainversor ya avisó hace unos meses de lo que pasaba con ese tipo de notas, que a menudo parecen incluso escritas a manos para fingir que quien hay detrás de ellas es una persona normal y corriente.

"¿Esto quién lo hace? Esto hay algunas inmobiliarias que optan por estas técnicas para poder contactar con propietarios que quizá tienen su vivienda a la venta o que no tienen pensado venderla pero al ver esta notita se les despierta la idea de venderla", remarca.

"¿Es ilegal? ¿Es un delito? No es un delito como tal, pero a mí que empiecen con estos engaños para poder captar esta vivienda no me parece nada ético", proseguía esa cuenta. El engaño consiste, por tanto, en hacer creer a un propietario que un particular está interesado en su piso cuando, en realidad, forma parte de la estrategia de algunas inmobiliarias.