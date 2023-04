Le dice a su padre que ha sacado un 10 en una exposición y la respuesta que le da es de matrícula de honor

Las conversaciones de WhatsApp que mantienen padres e hijos suelen triunfar cuando llegan a Twitter. Hace unos días, una madre triunfó en redes al enseñar el comentario que le hizo a su hija tras ver el fallo de ortografía que había hecho. Pero, lo que ha pasado esta vez, es muy distinto.

El usuario de Twitter Sergio, en la red social @BABYBlRCH, ha mostrado el intercambio de mensajes que ha tenido con su padre, tras avisarle de que había sacado un 10 en una exposición de clase.

"Ayer hice una expo y he sacado un 10", relató el joven, algo a lo que su padre le respondió con un "eres un fenómeno". Pero la cosa no quedó ahí y no dudó en preguntarle que qué es lo que está estudiando. "¿Qué es lo que estabas haciendo al final?", le preguntó.

Su hijo le contó que estaba estudiando "traducción e interpretación y filología hispánica". Tras ello, el protagonista quiso saber el tiempo que le quedaba para acabar y él le dijo que termina "el año que viene".

Pero su padre, tras saber que le quedaba poco de curso, le terminó dejando un mensaje que está siendo compartido en Twitter. "Qué bueno. Me alegro mucho de que lo lleves bien. Te veo de actor entonces, ya mismo. Qué descanses. Te quiero", señaló.

Algo que le llamó mucho la atención al joven y por lo que, tan solo dos minutos después no dudó en hacer una captura de pantalla y mostrar a todos sus seguidores su sorpresa porque creyera que sus estudios son para ser actor. "Me va a dar algo 😭😭", ha relatado en redes.

Una escena que ha generado decenas de comentarios en Twitter y por la que algunos se han acordado de otra parecida que protagonizó la presentadora Toñi Moreno.