Le explica a su pareja lo importante que es homenajear a Joaquín y esta no da crédito

La cuenta de TikTok @_tuyyocontraelmundo_,formada por una pareja que inventa cómicas escenas de una matrimonio, ha recreado una escena en la que el icono del equipo de fútbol Real Betis, Joaquín, se vuelve un absoluto protagonista.

Y es que el pasado 19 de abril, el club anunció a través de su cuenta de Twitter (@RealBetis) la retirada del jugador con un emotivo vídeo en el que le daba las gracias por todos estos años de entrega, porque han sido nada menos que 23 años.

Será el próximo 6 de junio cuando el futbolista cuelgue las botas de manera oficial en un "partido homenaje" que dará comienzo a las 21:00 horas, un evento al que acudirá, de todas todas, este usuario de TikTok, según asegura en la grabación.

"El 6 de junio es el partido de Joaquín, el de despedida, para que te hagas a la idea de que quiero ir y de que voy a ir. No sé en qué cae, pero sé que es a las 21:00 de la noche", le empieza diciendo el joven a su pareja.

A pesar de las quejas de ella, el chico lo tiene claro: "Marina, esto solo va a pasar una vez en la vida. Y, además, te digo otra cosa, no me esperes despierta. Ese día me emborracho".

Después de varios reproches por la exagerada importancia que el joven le estaba dando al momento, finalmente le responde así de tajante a su novio: "Tú te quedas la noche por ahí y al día siguiente yo ya no estoy aquí". Como es su retirada (Joaquín), tú te retiras de aquí (su casa) para siempre".

Al final, el joven acepta irse de casa y dejar la relación con tal de poder ir a la despedida del capitán bético. Obviamente, es un vídeo basado en el humor, por lo que la escena no es real. Aún así, ha generado una multitud de comentarios jocosos en la red.