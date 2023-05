Una empleada de Amazon denuncia "la nueva manera de entregar los paquetes"

La usuaria de TikTok @priskapereza es repartidora en Amazon, una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet, y este martes ha publicado un vídeo quejándose de que ciertos paquetes no llevan ningún tipo de envoltorio.

Aunque en un primer momento se ha dirigido a los clientes de la empresa, a continuación ha dado a entender que en realidad le gustaría que el receptor del mensaje fuera el presidente ejecutivo de la compañía, Jeff Bezos.

No obstante, ha lamentado que "no le vaya a llegar". Aún así, le ha mencionado para decir que "así no se hacen" las cosas.

Y así lo ha empezado explicando: "Yo entiendo que por la masividad de paquetes que salen y por el bien del planeta, quieras hacer algo para que no haya alto consumo de cartón (Jeff), pero la nueva manera de entregar los paquetes me da vergüenza ajena".

Al instante, ha mostrado un rollo parecido al celo envuelto en el típico envase que pone el propio fabricante y sin la caja o el sobre que suele proporcionar Amazon para entregar el paquete a sus clientes.

"Yo no soy dependienta, soy repartida. Yo no trabajo en una tienda para darle a la clienta su paquete así. ¿Qué es esto? ¿Una clienta tiene que recibir su pedido así? No me cabe en la cabeza. ¿Tanto cuesta ponerlo en una simple bolsa de papel que es reciclable?", ha reprochado la empleada.

Para terminar, ha aludido al deseo de los clientes de que el resto de gente "no sepa el contenido de su paquete", algo que ha calificado de "normal". Asimismo, ha señalado que estos pagan un envío para que lleguen los paquetes a casa y "lo mínimo es que haya una bolsa envolviendo el producto".