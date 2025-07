Le pide una cerveza y la petición que le hace después escandaliza a la camarera: muchos explican el porqué

La petición que un cliente de Venezuela le ha hecho a una camarera tras pedirle una cerveza ha dejado descolocada a la camarera porque, a priori, carece de sentido, aunque algunos usuarios han explicando el porqué.

"Vino ayer el venezolano y me pidió que le añadiese un cubito a su cerveza. Me dice: 'Sí, es muy común en mi país. Allí la tomamos así", relata.

La profesional avisa de que "lo que pasa cuando haces esto es que la cerveza se diluye, que pierde carbonatación": "Es decir, que pierde sabor, tiene menos gas. Pero la cerveza está más fría al instante".

"No es que 'la tomen así'. Es que no en todas partes puede tenerse bien refrigerada la cerveza. Y si tengo que elegir entre cerveza a 30 grados y cerveza con un hielo...", explica una persona. Otra añade a eso: "100%. Odio la cerveza con hielo. Me veo obligado cada vez q me la sirven caliente".

Otro sentencia: "Lo hará él porque no tendrá electricidad en su refrigerador, PORQUE EN VENEZUELA SE BEBE CERVEZA BIEN FRÍA SIN HIELO". Y otro remata: "Eso en España es delito, tiene cárcel".