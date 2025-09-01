Lidl vende por 9,99 un producto soñado por los fans de Harry Potter: está rebajado y no parece que vaya a durar mucho

El 1 de septiembre, además de una fecha complicada para muchos porque significa que han terminado las vacaciones, también es una fecha señalada para los fans de la saga Harry Potter.

Este día está marcado en rojo en el calendario porque empiezan las clases en Hogwarts y todos los alumnos, según se cuenta en los libros de J.K. Rowling, tienen que ir a la estación de King Cross, en Londres, y encontrar en andén 9 y 3/4 para poner rumbo al colegio mágico.

Con motivo de la vuelta al colegio, el supermercado Lidl ha puesto a la venta y con una rebaja del 23% unas zapatillas de Harry Potter que harán las delicias de los más pequeños de la casa.

Tal y como han informado en X, el precio pasa de 12,99 a 9,99 si se compran por la web www.lidl.es. Las zapatillas son inspiración Converse de color negro con la suela blanca y con Harry Potter escrito en una esquina. Además, en la lengüeta, en blanco sobre fondo negro, las letras HP.

Las tallas que se venden en el supermercado alemán son de la 31 a la 37. Los comentarios se han llenado de mensajes de adultos pidiendo las mismas zapatillas en más tallas, algo que de momento no parece que vaya a suceder.

"¿Hay para niños con un 46?", dice una persona en tono de humor mientras otras siguen el chiste poniendo su número de pie. "Hipotéticamente, hasta qué número de pie hablamos como calzado infantil?", escribe otra persona. Y otro comenta siguiendo el tono de bromas de la persona que lleva la cuenta de Lidl en X: "Son mágicas, hablan. Yo converse con ellas".

Hay algún usuario que ya ha dado la mala noticia de que en el supermercado que ha visitado ya han volado, no se sabe si con escoba Nimbus 2000 o simplemente en el carrito de la compra estándar.