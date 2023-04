"¿La llamas hija o nieta?" Ana Obregón responde claramente a la pregunta

La actriz Ana Obregón ha hablado por primera vez ante las cámaras de televisión tras ser abuela por gestación subrogada.

Telecinco ha emitido un programa especial en el que ha incluido una pequeña entrevista realizada por la calle a la presentadora. "Me gustaría estar tranquila y en paz", ha empezado diciendo.

"¿Tú ves mi cara? Mira qué de color y me he quitado luto, que la gente no se da cuenta. Ahora ya mi corazón tiene colores", ha celebrado.

Obregón ha subrayado que todavía le falta para volver a España y se ha mostrado feliz de poder salir a pasear con la niña cuando la prensa le deja.

"Duerme y cada tres horas el bibe", ha explicado antes de matizar que, pese a todo, continúa "con el dolor" por la "ausencia" de su hijo, "pero sabiendo que está comprando todo el mundo el libro".

"¿La llamas hija, porque también es tu hija o nieta?", ha querido saber la reportera. "Legalmente es mi hija, pero genéticamente es la hija de Aless", ha dicho ella antes de que la propia periodista apuntase: "Es tu nieta claro".

"Claro. Así que me llamará... no sé cómo me llamará. Bela, como llamaba mi hijo a su abuela", ha señalado Obregón, que también ha respondido a la pregunta de si "habrá hermanito".

"Vamos a ver, poco a poco", ha zanjado.