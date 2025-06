Llega desde Texas, pide costillas en España y se escandaliza por lo que le sirven: los españoles saltan en masa

Una estadounidense de Texas se ha llevado las manos a la cabeza por lo que le sirvieron en un restaurante de España cuando pidió costillas, uno de los platos más famosos de su lugar de procedencia.

"Como texana... me tomé esto como algo personal", dice mientras muestra el plato que le prepararon y señala: "Qué carajo es esto. Siendo de Texas esto me parece una atrocidad".

En las reacciones, multitud de españoles han saltado para defender esa preparación. "Me pasó con una paella en Texas", dice uno en tono irónico. Otro, en el mismo sentido: "Esperas costillas de tu país en otro continente 😂, yo no esperaría comerme una paella en Texas como la de Valencia".

"Tal vez, sólo tal vez, no todos los países cocinan la misma carne, exactamente de la misma manera que lo hace Estados Unidos", le hace ver otro usuario.

"Este es el estilo español. Si no te gustan otras 'cocinas' aparte de la estadounidense, no deberías viajar al extranjero porque ¡madre mía! ¡Te abre las puertas a tu cultura! ¡Y puedes descubrir que no todo se vende en Estados Unidos!", exclama otro.