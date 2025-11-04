Lo que dice sobre la vida social en Madrid da que pensar, pero muchos replican

Se dice que en España hay mucha vida social. La creadora de contenido de TikTok BeaGS (@byy.bea.g) ha dado su opinión abiertamente sobre la de Madrid, la capital, que va a dar que pensar, aunque los usuarios que han acabado comentando el vídeo no están tan de acuerdo.

"La vida social que puedes tener en Madrid no es ni medio normal. Hoy he salido de mi casa a las nueve y media de la mañana, son las siete menos cuarto de la tarde y estoy volviendo", ha contado al principio del vídeo, que ha acumulado en apenas 24 horas más de 80.000 visualizaciones y casi 4.000 'me gusta'.

"Madrid te absorbe, dices que hoy te vas a centrar y que te vas a quedar en casa sin hacer nada. No, no pasa, reina, ni te molestes", ha concluido. Ha sido una opinión breve que ha dejado varios comentarios de personas viviendo en Madrid que discrepan de cierta manera.

"Ya quisiera yo"

Han sido casi 50 reacciones de usuarios y muchos de ellos discrepan por su diferente forma de vida. "Ya quisiera yo", ha comentado el usuario Apolo. La propia Bea le ha preguntado su situación: "¿Por qué? ¿No encuentras planes chulos en Madrid o no encuentras gente que proponga y tenga iniciativa de hacerlos?".

"Si trabajas cinco horas tienes ganas, cuando te pasas 10 ya te digo yo que no", ha comentado el usuario Gonzalo. "Sí, sí pasa, llevo dos años en Madrid y sí pasa. Madrid te absorbe porque te consume", ha reflexionado el usuario Wille.

Por otro lado, también hay personas que están de acuerdo: "Literal, no se para nunca". "Es que en Madrid siempre hay algo para hacer", ha replicado la usuaria Paula Fiol. "Todos los días hay algo... Es increíble", ha afirmado la usuaria Tere. Ha habido un pequeño debate sobre si depende de la propia gente o si es una mezcla de personas, locales o lugares.