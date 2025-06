Lo que los noruegos han empezado a hacer cuando van a un restaurante: puede llegar a España pronto

La usuaria de TikTok @m0ralaexploradora, que trabaja de camarera en un restaurante de Noruega, ha provocado una multitud de reacciones al contar lo que están haciendo muchos noruegos últimamente cuando salen a comer fuera.

"Me gustaría hablar del boicot que les están haciendo los noruegos a EEUU. Aquí en mi restaurante tenemos vinos que vienen de EEUU y está escrito en el menú, la procedencia y tal. Pues ayer más de una mesa viendo el menú me pidieron recomendación y me dijeron: 'Por favor, que no sea de EEUU", cuenta.

"Y una señora me recalcó: 'Por fines políticos no quiero nada de EEUU'. Se lo comenté a mi jefe y me dijo: 'Sí, es que esos vinos ya no los estamos vendiendo", subraya.

"Llevamos una temporada sin vender ningún vino americano porque los noruegos se niegan a beberlo. En Tromso al menos las personas subrayan en qué bando están. Todos están en el mismo bando", afirma.

"Aquí no se dividen tanto en política, todos siguen la misma ideología. Y yo ayer tuve la primera experiencia de no quiero nada de EEUU y fue con varias meses", insiste.