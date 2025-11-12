Los norteamericanos descubren "la previa" y el cachondeo en España es feroz

Samuel Jibby, un usuario estadounidense de X, la red social de Elon Musk que algunos se resisten a cambiarle el nombre y siguen llamándolo Twitter, ha provocado una oleada de bromas en las redes tras publicar un mensaje en el que aseguraba haber encontrado la fórmula perfecta para salir de fiesta sin gastar tanto dinero. “Mis amigos y yo llevamos un tiempo haciendo algo que consiste en tomar unas copas antes de salir de verdad. Así gastamos menos y ya llegamos al bar pasándolo bien. Lo llamamos ‘calentamiento’”, escribió en el tuit.

Lo que en su cabeza sonaba como un hallazgo social o incluso una especie de truco financiero —beber en casa antes de enfrentarse a los precios del bar— ha terminado convirtiéndose en un fenómeno viral. El tuit supera los 12.000 ‘me gusta’, ronda los mil retuits y acumula centenares de respuestas. La mayoría, cargadas de sarcasmo.

Los comentarios no tardaron en llegar. “Este tío cree que ha inventado la previa”, ironizaba un usuario. “Se llama pregaming”, apuntaba otro, recordándole que el término ya se usa desde hace años en los campus universitarios. Un británico añadió su toque con flema: “Se llama pre-drinks y los británicos llevamos haciéndolo desde los años sesenta”. Y no faltó quien se lo tomó con humor histórico: “Llegas unos cuantos siglos tarde, colega”.

La avalancha de respuestas incluye también a quienes decidieron seguir la broma. “Nosotros lo llamamos ‘el prólogo’”, decía uno. Otro escribía: “Samuel, pasé por tu casa y tú y tus amigos parecíais pasarlo en grande”. Las réplicas se multiplicaron hasta convertir el hilo en un escaparate de ironía internacional: estadounidenses que lo defendían, británicos que lo corregían y españoles que directamente se partían de risa.

En España, el supuesto descubrimiento de Jibby ha sido recibido con el sentido del humor habitual. Muchos lo interpretaron como una confirmación más de que Estados Unidos tiende a rebautizar costumbres universales con nombres nuevos. “Atentos, que en dos semanas inventan el litro y medio de calimocho”, escribió un tuitero. Otro resumía la reacción general con una frase que ya se ha repetido mil veces: “Samuel, hijo, eso se llama jueves”.

Para los usuarios españoles, lo divertido no es tanto el desconocimiento como la solemnidad con la que el joven presenta algo tan cotidiano. En España, “hacer la previa” o “montar el botellón” es casi un rito de paso. Es la fase de calentamiento social que une a generaciones: desde los que llenaban vasos de tubo en el salón de un piso compartido hasta quienes hoy lo retransmiten en TikTok con vasos rojos de plástico.

Lo que Jibby veía como una idea práctica para ahorrar dinero y llegar al bar con “el ambiente hecho” se ha convertido en un nuevo episodio de humor global. Una especie de recordatorio de que Internet es una rueda infinita donde todo se redescubre una y otra vez con distinto nombre. Lo que para unos es una novedad, para otros es la rutina de cada fin de semana. Y, como han recordado muchos, en España no hay fiesta sin previa, ni previa sin alguien que llegue con la botella abierta.