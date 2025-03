Mala, cara y sin identidad: ¿por qué la comida española es tan lamentable fuera de España?

En el centro de París, a poco más de una hora paseando desde la Torre Eiffel, hay un conocido restaurante español que lleva sirviendo comida típica de España desde hace 25 años. Haciendo un repaso por Google, se puede ver que ese local tiene 4,3 de nota sobre cinco y más de 4.600 reseñas por lo que nada hace presagiar el drama que puede llegar a ser sentarte ahí a comer.

Alfonso Ortega, conocido en redes como Cocituber, ha iniciado en sus redes sociales —tiene 362.000 seguidores en Instagram y casi los mismos en TikTok— una sección donde va a probar comida española en otros países y la experiencia está siendo de todo menos placentera, por lo menos a nivel culinario.

Va y vuelve en el mismo día y enseña qué preparan y cómo sirven platos típicos de la gastronomía española como croquetas, tortilla de patatas, calamares y lo que allí llaman paella. Además de París ha visitado otro local similar en Berlín y en Roma, con idéntico resultado.

Su última visita fue al restaurante de París anteriormente mencionado y salió de ahí mal comido y con un runrún en la cabeza: "España tiene un problema y es culpa nuestra". A raíz de este vídeo surge la necesidad de abordar este tema: ¿por qué la comida española es tan lamentable fuera de España?

Además Cocituber, la influencer gastronómica Ainhoa Aguirregoitia —Ainhoa Singular en Instagram— y el presidente de la Real Academia de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo tratan de arrojar algo de luz sobre este problema que puede afectar a la Marca España y a la visión que los extranjeros tienen de la gastronomía de un país donde la alimentación es una seña de identidad.

Typical spanish

Cualquier persona que haya salido de España ha tenido la tentación de ir a Londres y, cansado de fish and chips y de desayunar alubias con huevo, ir a un local de tapas o de comida española donde recordar cómo se come en tu país de nacimiento.

Uno de los principales problemas que se ha encontrado Cocituber a la hora de acudir a estos locales es la nota que tienen en Google, donde la nota máxima son cinco estrellas y la mínima una.

Resalta el conocido creador de contenido lo "horrible" que ha sido la experiencia en París, Roma o Berlín: "He estado en Roma, en un restaurante que lleva 25 años abierto y la comida horrible. En París, en el primer restaurante español, 4.000 reseñas, un 4,7. Me meto en las reseñas y digo, 'esto mola'. Horrible. En Berlín fuimos a una tasca muy conocida allí que incluso españoles van y es que no se podía, me puse malo. No podías ni comer. Puede estar un poco malo pero no a estos límites. Es que no te los puedes ni comer". Y sentencia: "Que estén tan bien valorados unos restaurantes españoles con la mierda de comida que están dando, es jodido".

Ainhoa Aguirregoitia vive en Benidorm y considera que el nivel de la comida española fuera de España tiene que ver con la decadencia general que hay en el sector gastronómico.

"No es que únicamente se coma mal en esos restaurantes españoles, sino más bien, que se come mal en un porcentaje muy alto de restaurantes. Necesitas mucha suerte para encontrar una buena carbonara entre los millones de restaurantes italianos que hay por el mundo; y posiblemente, si la encuentras, la pagas. Lo mismo sucede con el jamón, los arroces o unas gambas al ajillo", señala vía correo electrónico a El HuffPost.

Pone Cocituber el caso concreto del bar en el que estuvo en Berlín donde le pusieron churros de postre porque creen que en España se comen de postre: "Es una falta de información total, montan los restaurantes sin haber venido a España".

Más políticamente correcto es Luis Suárez de Lezo que sí señala que es imposible no sentirse triste o frustrado cuando viajas a otro país y te topas con este tipo de productos.

"Sería absurdo negar que cuando das con este tipo de vídeos, donde se muestra la cuestionable calidad de algunos restaurantes que llevan nuestra bandera, es inevitable que surjan emociones como frustración o tristeza. Pero si hacemos un ejercicio de revisión, hay que ser justos con la evolución positiva de estos últimos años en términos de exportación de talento y cultura gastronómica", explica a través de un escrito dirigido a El HuffPost.

De Muñoz a José Andrés

Se da la paradoja de que algunas de estas malas experiencias gastronómicas ocurren en lugares donde tienen un negocio los mejores cocineros españoles del momento. Coincide, además, con la llegada de Dabiz Muñoz a Dubai con StreetXo, donde ya estaban instalados Martín Berasategui y José Andrés, que también tiene negocios en Estados Unidos.

Parece, entonces, que si alguien fuera de España quiere disfrutar de una buena experiencia tiene que rascarse el bolsillo. Algo que, como comenta Ainhoa Aguirregoitia, también pasa aquí: "Si en Barcelona quieres comer bien, tienes que pagarlo, en el extranjero sucede lo mismo".

A estos cocineros que llevan la Marca España por el mundo pone en valor Luis Suárez de Lezo: "Figuras como José Andrés en Estados Unidos o José Pizarro en Inglaterra han hecho un excelente trabajo para la Marca España. Formatos de Dabiz Muñoz, Paco Morales o Martín Berasategui han aterrizado en Dubai, Eneko Atxa ha llevado su cocina a Japón, Mercado Little Spain en Nueva York con el sello de los hermanos Adrià…".

Para el presidente de la Real Academia de Gastronomía "hay una clara apuesta por parte de grandes cocineros de expandirse fuera y eso es buena noticia para nuestra gastronomía". Mantiene una "confianza plena" en que estos primeras espada de la gastronomía española "respetarán los estándares de calidad y narrarán una buena historia". "No se me ocurren mejores embajadores", apostilla.

Sin embargo, Cocituber no está del todo de acuerdo. Dabiz Muñoz es un referente que lleva el nombre de España y de Madrid por bandera pero su cocina no es lo que muchos entienden por "típica española".

Hace unas semanas, el creador de contenido estuvo en Dubai y habló con el hermano de José Andrés, que estaba en el restaurante, de lo complicado que es comer buena comida española por ahí: "Le contaba esto y él defendía un poco que no, pero yo lo sigo sin ver. No te dan un buen jamón, te da hasta vergüenza, además ibérico no hay, porque les da igual. Cuando hablamos de que en España se engaña a los guiris es muy fácil porque vienen de comer comida española pero peor".

Así nos ven

Parece demostrado que salvo alguna excepción es complicado probar buena comida española fuera de España, pero, ¿es sencillo comer buena comida española en España? Cocituber pone de ejemplo la paella, uno de los platos más representativos de la gastronomía española: "En el 80% de los sitios de España te vas a comer una mala paella, seguro".

Es poco probable comerse una buena paella en Londres, París, Berlín o Roma pero también es poco probable comerse una buena paella en la Plaza Mayor de Madrid o en Las Ramblas de Barcelona, donde probablemente sea el doble de cara que unas calles más hacia detrás.

"No cuidamos al turista en ese punto, ni dentro ni fuera. A mí en la Plaza Mayor me timaron con la vuelta y me quitaron cuatro euros. Seguimos siendo un poco sinvergüenzas con el guiri porque es fácil engañar", comenta Cocituber.

Pone sobre la mesa el influencer que le gustaría saber qué piensa de la comida española un francés, un italiano o un inglés: "El problema es ese, que no lo sabemos. Lo mismo creen que las paellas que se comen en la Plaza Mayor son buenísimas, estoy seguro, porque no han probado otra".

Va un paso más allá Ainhoa Aguirregoitia, que señala que todo depende del tipo de turista que pruebe la comida española, que define como "variada, sabrosa e icónica": "Si tu conocimiento gastronómico es pobre, mucha de la oferta que encuentres te complacerá". Por el contrario, si el que viene a España sabe de cocina y tiene buen paladar también tiene donde ir porque hay una gran variedad de restaurantes de mucha calidad donde se come muy bien: "Así que todos contentos".

Aguirregoitia, que tiene una tienda de productos gourmet llamada Colmado Singular, vive en Benidorm que "no es precisamente un destino que pueda presumir de contar con una amplia oferta gastronómica de calidad" a pesar del gran número de turistas que recibe durante todo el año, principalmente de Reino Unido. Puede haber "sitios puntuales" pero, explica, "no hay esa red gastronómica capaz de satisfacer a turistas que vayan buscando algo más que sol, playa y un ambiente social lúdico".

Considera Cocituber que los extranjeros, o muchos de ellos, creen que en España se come mal y que este es el país de los toros y el folclore: "Nos toman más por cachondeo. Piensan que aquí se viene a beber".

Puede que la percepción que tienen los extranjeros de cierta comida que se da en España haga que luego existan en sus países de orígen bares y restaurantes que están muy bien ambientados pero donde se come igual de mal. Y puede que, por esa razón, también estén después tan bien valorados en Google.

Y, entonces, ¿qué?

La gastronomía española es una de las patas más importantes de la Marca España y por culpa de algunos de estos bares y restaurantes esa pata puede hacer que la mesa se quede coja.

En el comentario dirigido a El HuffPost para este reportaje, el presidente de la Real Academia de Gastronomía explica que el fin fundacional de esta organización es "divulgar la cultura gastronómica de España", un reto que extienden allende los mares.

Explica Luis Suárez de Lezo que desde 2021 hay iniciativas de control y promoción como 'Restaurants from Spain': "Se trata de un programa de certificación de restaurantes internacionales que busca promover la diversidad de la gastronomía española a nivel global y posicionar a España como un referente culinario mundial". Al cierre de 2024 hay 443 restaurantes certificados en 48 países.

Precisamente a las instituciones pide amparo Cocituber: "Que el ministerio de lo que sea sepa que se están haciendo mal las cosas y no es tan difícil hacer una tortilla de patata. No depende de José Andrés. Si vas a José Andrés a comer un arroz te pega una hostia que dices... en Dubai tenía un arroz con bogavante que valía 400 euros. Yo quiero comerme un pincho de tortilla de 8 euros aunque sea".

Ainhoa Aguirregoitia también pone el foco en el comensal. No cree que se coma mal sólo porque se dé comida de mala calidad, se come mal porque hay gente dispuesta a seguir comiendo en estos lugares: "Si cada vez hay más gente sin conocimientos sobre gastronomía, nuestra cocina, y la de todos, se verá cada vez más afectada. La educación en este tema podría ser una solución, pero, sinceramente, veo poco interés y aún menos necesidad al respecto".

Para Suárez de Lezo "queda mucho por hacer". Por eso pide que la gastronomía española sea "una cuestión de Estado": "Su carácter transversal, transformador e integrador la convierten en una potente herramienta que afecta a todos los ámbitos, del económico, al social pasando por la salud o el medio ambiente". Y finaliza: "La Marca España también es gastronomía".