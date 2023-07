Una malagueña cuenta lo que le pasa cuando desayuna fuera de Málaga y arrasa en TikTok

Hay cosas de la propia tierra que sólo se aprecian cuando se sale, se toma distancia y se ven paisajes y costumbres distintas.

Para remarcar bien eso, la usuaria de TikTok @raquelortigosa_ ha publicado un vídeo que está teniendo gran éxito en esa red social y en la que enumera algunas cosas que los malagueños no aprecian de Málaga hasta que salen de esa ciudad.

"Lo primero: desayunar. Tú no desayunas igual en Málaga que fuera de Málaga. Tú sales de Málaga y tú pides un pitufo mixto y un sombra o una nube y no saben qué ponerte. Se quedan con la cara descuajeringada. Ese pitufito mixto que tú haces así y así. Mmmm qué bueno qué bueno", empieza diciendo.

Y continúa con más cosas de la gastronomía: "Espetitos, pescado frito, friturita de pescado en tu chiruinguito, sentada en la playa, con el sol. Es que voy a llorar. Es que voy a llorar es que tú sales de Málaga y eso no lo hay así. Es que no lo hay. No lo hay. Así que por favor este fin de semana a comerse eso, por favor".

"Luego tendríamos los camperos. Yo no puedo vivir sin camperos, tú no puedes vivir sin camperos. Todo malagueño necesita un campero en su vida por lo menos una vez cada dos semanas. Por favor", sigue.

Y remata a lo grande: "Y la creme de la creme el precio de los alquileres. Que yo sé que Málaga está subiendo pero nunca subirá al precio de Madrid, que te sacan un pulmón, la nariz y la boca entera".