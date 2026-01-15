La UE "en principio sí" defendería a Groenlandia de una agresión de EEUU (pese al silencio de Von der Leyen)

La Unión Europea se lo piensa muy mucho con Groenlandia. Después de días de un silencio criticado incluso por sus miembros, este jueves han comenzado a despejar la pregunta clave. La de saber si la UE actuaría con el artículo 42.7 de su tratado, que empuja a una defensa colectiva si un estado miembro es atacado, como podría ocurrir en caso de agresión de EEUU a la isla danesa.

Horas antes, este mismo miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desviaba el asunto con un "no es una pregunta aplicable ahora", asegurando que "los groenlandeses saben que pueden contar con nosotros".

No dio entonces más detalle y tampoco los ha querido dar este jueves, en una rueda de prensa desde Chipre, país al frente de la UE este semestre. Von der Leyen ha añadido que los habitantes del territorio autónomo pero bajo soberanía danesa pueden contar con Bruselas "política, económica y financieramente". Ni palabra de otra vía, la militar.

Ha tenido que ser una portavoz de la Comisión Europea la que despejase, al menos parcialmente las dudas. En un encuentro con medios, ha adelantado que Groenlandia "en principio queda cubierta" por el citado artículo 42.7, que garantiza una respuesta colectiva "con todos los medios a su alcance".

Esto se apoya en la justificación de que Groenlandia pertenece a un Estado miembro de la Unión, por mucho que el territorio ártico no forme parte del bloque comunitario por sí misma, al salirse de la antigua Comunidad Económica Europea en 1995.

Sin querer aclarar más su calculada ambigüedad, la voz de la Comisión ha añadido que en cualquier caso no está sobre la mesa recurrir a dicha cláusula, al no haberse llegado al extremo de un ataque de EEUU que ni Trump descarta a futuros.

Qué dice exactamente el 42.7

Si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás Estados miembros le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ello se entiende sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.

Los compromisos y la cooperación en este ámbito seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que seguirá siendo, para los Estados miembros que forman parte de la misma, el fundamento de su defensa colectiva y el organismo de ejecución de ésta.

El 42.7 hoy tan de moda se ha invocado varias veces pero solo se ha activado una. Fue en Francia en 2015, a raíz de los ataques yihadistas del 13 de noviembre en varios puntos de París.

En virtud de la asistencia de bloque de la Unión Europea, el Gobierno francés pudo reforzar la llamada 'Operación Sentinelle' que había iniciado tras los atentados terroristas de identica motivación yihadista contra la revista Charlie Hebdo en enero de 2015.