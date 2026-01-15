Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
María Corina Machado ofrece su medalla del Nobel de la Paz a Trump por su "compromiso por la libertad" de Venezuela
A pesar del regalo, que se antojaba uno de los elementos centrales de su reunión privada con Trump en la Casa Blanca, el líder de EEUU ha vuelto a señalar su 'no' a Machado como líder para la transición en Venezuela.

Miguel Fernández Molina
María Corina Machado, en el Capitolio de EEUU tras su encuentro privado con Donald Trump
María Corina Machado, en el Capitolio de EEUU tras su encuentro privado con Donald TrumpAnadolu via Getty Images

Que no sea por regalos. María Corina Machado llegó a la Casa Blanca con un presente bien codiciado por su anfitrión, Donald Trump. La flamante premio Nobel de la Paz ofreció en su saludo la medalla conmemorativa del galardón al presidente de EEUU, que aspiraba (o eso creía él) al Nobel y que no niega desde entoncex su desencanto por no haberlo recibido.

Se especulaba mucho sobre si la líder opositora venezolana haría algún gesto para con Trump sobre el Nobel de la Paz, incluso si llegaría a ofrecerle compartirlo... algo que el presidente de EEUU dejó caer como una buena idea. 

Machado no ha llegado a tanto, pero sí quiso agasajar al magnate ante su relevante reunión privada de este jueves en la Casa Blanca. Lo ha hecho, ha aclarado después, como gesto para reconocer su "compromiso por la libertad" de Venezuela. 

Así ha comenzado una cita fuera de los focos en la que ambos han compartido un almuerzo y un largo rato de diálogo que no se ha saldado del todo bien para la activista venezolana.

Gracias, pero...: la respuesta negativa de Trump

Pese al regalo inicial, Trump le ha insistido en su particular 'no' a ayudar a Machado a convertirse en la líder de Venezuela para el proceso de transición que vive el país desde la captura de Nicolás Maduro. Entre buenas palabras a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, Trump ha vuelto a señalarle a su invitada que no cuenta con el "apoyo suficiente" dentro de Venezuela.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Donald Trump sí se habría abierto a apoyar una cercana convocatoria de elecciones, al contrario de lo afirmado últimamente, ya que venía repitiendo que no hay prisa por celebrar nuevos comicios en el país caribeño.

Pese a la falta de apoyo hacia su persona, Machado ha celebrado, al término de su reunión, "contar con el presidente Trump para la liberación de Venezuela". Así se lo ha transmitido de forma muy breve a los medios que le esperaban a las afueras de la Casa Blanca, donde también ha querido transmitir el "compromiso del presidente Trump con la liberación de todos los presos políticos".

