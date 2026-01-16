Un español que acaba de mudarse a Suiza cuenta lo que se ha gastado el primer día: empieza nada más pisar el aeropuerto 

El tiktoker @cremprendiendo en un momento de su vídeo viral analizando el coste de vida en Suiza.

Suiza siempre ha arrastrado la fama de ser el destino prohibitivo por excelencia. Es el país de los sueldos astronómicos, pero también ese lugar donde un café te puede costar siete euros y un menú básico parece un artículo de lujo. Sin embargo, un joven español se ha propuesto desmontar el mito nada más aterrizar en suelo helvético.

El usuario @cremprendiendo ha publicado un vídeo en TikTok que no ha tardado mucho en hacerse viral. En él, desglosa céntimo a céntimo cuánto dinero ha salido de su bolsillo durante su primer día de vida suiza. Y, contra todo pronóstico, la cifra final ha roto los esquemas de sus seguidores: menos de 40 euros para empezar.

Como era de esperar, este ahorro tiene truco y el propio creador no ha querido engañar a nadie. Él mismo reconoce que se trata de un presupuesto de supervivencia que no refleja el día a día real de un residente en el país.

"No estoy contando el alquiler, que es lo más caro, ni las comidas que debería hacer. Solo he comido una vez y eso no es real", admite con total sinceridad, aclarando que una jornada normal con las tres comidas principales dispararía la factura rápidamente.

Aun así, el vídeo ha reavivado el eterno debate en redes: ¿es el coste de vida en Suiza proporcional a sus "sueldazos" o es una trampa económica para quienes llegan sin ahorros? Lo que está claro es que, al menos para romper el hielo, este español ha demostrado que se puede sobrevivir al primer día sin arruinarse en el intento.