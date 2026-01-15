El chef José Andrés pone en tela de juicio lo que pasa con la comida en EEUU a pesar de ser el país "más rico del mundo": con Biden y Obama fue diferente

El prestigioso chef español José Andrés, un referente en la diplomacia alimentaria gracias a su ONG, World central Kitchen, con la que ha alcanzado 600 millones de comidas entregadas desde que se fundara en 2010, ha hablado del gran problema con la comida en EEUU.

El gran problema que él ha reconocido es el de la poquísima o nula alimentación de productos frescos allí. De hecho, ha revelado que ahora, en EEUU hay muchísimas zonas rurales, pero encontrar allí verdura y fruta fresca "es casi imposible".

"Es muy complicado para muchas familias en el país más rico del mundo", ha añadido justo después en una conversación en SER Gastro, uno de los programas gastronómicos de la Cadena SER, presentado por el periodista Carlos G. Cano.

Hoy aplaude al Partido Republicano

José Andrés, hoy en día, aplaude "en presente" una iniciativa del Partido Republicano que han llamado MAHA, que significa "Make America Healthy Again", al estilo MAGA (Make America Great Again), en el que "está el ministro Kennedy pidiendo que comamos más sano".

Para él, el problema es uno. Cuando había anteriores administraciones democráticas, sobre todo ha destacado a Obama e incluso su mujer, Michelle Obama, que "tuvo una campaña" en la que arengaba a comer más sano, entonces el Partido Republicano "se echó encima" de la iniciativa.

"Decían: ¿Por qué el gobierno te tiene que decir lo que tienes que comer? Ahora, bajo el mando republicano y de este movimiento MAHA, prácticamente todas las ideas es el gobierno diciéndote lo que tienes que comer", ha defendido, recalcando que es incluso "más radical" porque advierten de que "esto nunca más lo comas".

Son opiniones de políticos, "no de expertos"

Ha recalcado que este tipo de opiniones e indicaciones no vienen de expertos, sino de políticos. "No todo el mundo está de acuerdo. Por supuesto, el gobierno tiene que hacer de cualquier país lo mejor para que su población esté lo mejor alimentada posible y, sobre todo, lo más importante, que nadie pase hambre", ha rematado.

Las comidas más populares de EEUU

Según un informe publicado por la web experta en gastronomía Taste Atlas, estas son las 10 comidas más populares de los EEUU, en orden de mayor a menor: