Harry Styles anuncia el título, la portada y la fecha de lanzamiento de su cuarto disco, el primero en cuatro años

Harry Styles anunció este jueves 15 de enero el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, el primero en cuatro años. Su título es Kiss All The Time. Disco, Occasionally y tiene como fecha de salida el 6 de marzo de 2025.

El artista lo hizo público revelando la fecha de lanzamiento y la imagen de la portada del álbum, en la que se puede ver a Harry Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.

Lo mostró él mismo en sus redes sociales, así como su discográfica, Sony Music, en un comunicado en el que añade que el disco cuenta con 12 canciones, está producido por Kid Harpoon y ya está disponible para adquirir en preventa en su página web y en el resto de tiendas a partir de este viernes.

La pista que indicó que su regreso estaba cerca

Los rumores del regreso a la música de Styles se habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades británicas y del resto del mundo amaneciesen esta semana con unos enigmáticos pósteres en los que se podía leer: "We Belong Together".

Un frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de Youtube el 27 de diciembre, titulado Forever, forever, sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, el excomponente de One Direction ha cambiado su foto de perfil en Instagram, en la que aparece con unas gafas de sol naranjas y ataviado con un jersey amarillo, sobre una camisa de lunares y una corbata roja.

Una estrella nacida de One Direction

La carrera en solitario de Styles despegó después de abandonar la boyband británica One Direction en 2016. Tras hacerlo se labró una carrera en solitario con tres discos hasta el de 2026. Ellos son

Harry Styles (2016)

(2016) Fine Line (2019)

(2019) Harry's House (2022)

Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de mejor álbum del Año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica.