La Chirigota de Cádiz se dirige, un mes después, a Feijóo por decir que los andaluces no saben contar: hacen hasta 10 enumeraciones

La Chirigota de Cádiz ha contestado un mes después al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por lo que dijo de los andaluces en diciembre de 2025, pronunciando un chascarrillo sobre que "no saben contar" por el debate de si tenían más kilómetros de costa Galicia o Andalucía.

En un intento de hacer una broma durante la cena de Navidad del PP en Madrid, afirmaba que "Galicia es un bosque, el 47% de la madera de España regada por agua dulce, 600 ríos interiores y circunvalada por agua salada, tenemos los mayores kilómetros de costa de España".

Justo después pronunciaba que "los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar, las rías tienen doble costa, por lo tanto, es el lugar con más kilómetros de España".

Las 10 cuentas de Cádiz a Feijóo

El grupo musical, que acostumbra a realizar críticas o satíricas sobre la actualidad española, especialmente en el panorama político, le ha enumerado hasta 10 cuentas "que a mí me salen" a Feijóo, dándole la vuelta a la tortilla y arrasando en redes sociales, acumulando miles de 'me gusta' en X.

"Porque usted se piense que los andaluces somos analfabetos, catetos con pocas luces, voy a enumerarle las cuentas que a mí me salen, y para que me creas del uno al diez te voy a contar", comenzaban cantando.

" Con el uno , la corrupción de los sobrecitos".

, la corrupción de los sobrecitos". " Con el dos , la financiación, la sede de tu partido".

, la financiación, la sede de tu partido". " Con el tres , miro pa' Valencia y Mazón, vaya sinvergüenza, las familias que destrozó con su incompetencia".

, miro pa' Valencia y Mazón, vaya sinvergüenza, las familias que destrozó con su incompetencia". " Con el cuatro , Ayuso y las residencias y su novio trincando, vaya indecencia".

, Ayuso y las residencias y su novio trincando, vaya indecencia". " Con el cinco , en el barco cenando pagado con dinero de sus paisanos, con la droga de su amiguito puso en sus manos".

, en el barco cenando pagado con dinero de sus paisanos, con la droga de su amiguito puso en sus manos". " Con el seis , no me voy a olvidar de Juanma, su líder tan venerado y de polvo nacarado, con la mierda de los cribados. ¡Qué miedo! Mujeres de Andalucía, reviviendo su agonía".

, no me voy a olvidar de Juanma, su líder tan venerado y de polvo nacarado, con la mierda de los cribados. ¡Qué miedo! Mujeres de Andalucía, reviviendo su agonía". " El siete , el que más asco da, deje ya de vivir en esa constante sospecha de abrazarse a la ultraderecha, esa que en su tierra prendió la mecha".

, el que más asco da, deje ya de vivir en esa constante sospecha de abrazarse a la ultraderecha, esa que en su tierra prendió la mecha". "Con el ocho , le digo no sea Pinocho con sus engaños

, le digo no sea Pinocho con sus engaños " Con el nueve , deje su escaño".

, deje su escaño". "Y para terminar con el diez diría que se deje de chulería y se lave la puta boca si vuelve a hablarme de Andalucía".

Los kilómetros de costa de Galicia y Andalucía

Tal y como informa la Xunta de Galicia en su página web oficial, Galicia tiene el "litoral más largo de toda España", con un total de 2.555 kilómetros, considerando no solo los 1.659 kilómetros de su perímetro costero, sino también:

Los 432 kilómetros que rodean las islas e islotes.

Los 464 kilómetros de marismas y arenas.

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MiTEco), ha afirmado que la franja litoral de Andalucía se extiende a lo largo de casi 1.000 kilómetros.