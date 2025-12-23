Manual anticuñados para estas Navidades: todo lo que tienes que saber para sobrevivir a las fiestas

Que la Fuerza os acompañe. Llegan esas fechas donde familias y amigos se unen alrededor de una mesa para compartir los últimos aleteos del año, rememorar vivencias y hacer balance de los últimos 12 meses. Un momento de felicidad y fraternidad en el que se goza de excelente comida y bebida, mientras algunos tienen regalos y otros cruzan los dedos por si habrán acertado con el amigo invisible, mientras unos vuelven a casa y otros disfrutan de ella. Tradición, frío, uvas, comidas, cenas, luces y religión —para aquellos que la tengan— se ensalzan cada diciembre como la meta a la que, de mejor o peor forma, se ha vuelto a llegar.

Dentro de todo ese misticismo y 'espíritu navideño' que tanto nos han llenado la cabeza las películas de Hollywood, en España no es tan común acabar encerrado por la nieve en un pueblo inhóspito donde descubrirás al amor de tu vida, te replantearás tu existencia y terminarás abandonando tu trabajo de oficina, culpable de haber perdido la felicidad. Lo normal es, más bien, que en esas mesas te encuentres con lo que popularmente se conoce como 'cuñado'.

Ya sabes, esa persona experta en cualquier tema de conversación, portadora de bulos de pseudomedios de comunicación, con amigos de toda índole y condición que le sirven como argumento —evidentemente no conoces a ninguno— y que convierte ese escenario fraternal y festivo en un campo de batalla donde lo más suave que se puede llegar a escuchar es un "lo digo aquí porque hay confianza, ya sabéis que en la actualidad no se puede decir nada sin que te llamen (inserta lo que más te convenga)".

Es por ello que, desde El HuffPost, os hemos preparado un manual para sobrevivir al fervor de la discusión. Una guía con la que, si ya estás de lleno en la disputa, por lo menos puedas tener los datos de los temas más clásicos que suelen sacar a la luz los cuñados.

La migración y sus derivados "temores"

El discurso antimigratorio está de moda. Las clásicas frases de "vienen a quitarnos el trabajo", que "los migrantes son los causantes de la delincuencia, la inseguridad o las agresiones sexuales" o que "se llevan todas las ayudas" se expanden a lo largo del país. Por si la Declaración Universal de los Derechos Humanos no fuera suficiente, veamos los datos.

Si bien es cierto que de los 4 millones de migrantes que había en 2005 han pasado a 7 millones en la actualidad, la criminalidad ha caído de los 49,4 delitos por cada 1.000 habitantes hace 20 años, a 40,6 ahora según datos del Instituto Nacional de Estadística.

de los 49,4 delitos por cada 1.000 habitantes hace 20 años, a 40,6 ahora según datos del Instituto Nacional de Estadística. Los delitos de odio han aumentado hasta un 21% y los cometidos por razones racistas han incrementado hasta un 41,8%.

han aumentado hasta un 21% y los cometidos por razones racistas han incrementado hasta un 41,8%. Los delitos sexuales que ha cometido la población migrante en relación a la española son sustancialmente inferiores, según el INE.

Datos del Instituto Nacional de Estadística sobre 'Delitos sexuales según nacionalidad'. INE

Las personas migrantes en situación irregular en España no tienen acceso a las ayudas estatales que sí tienen los ciudadanos españoles o migrantes con residencia legal, y sólo pueden optar a prestaciones mínimas o puntuales de primera necesidad. La legislación exige residencia legal para acceder a la mayoría de las prestaciones económicas públicas , como el Ingreso Mínimo Vital, pensiones o ayudas familiares, por lo que quienes están en situación irregular quedan excluidos de ellas. Tan sólo tienen derecho a educación y sanidad básicas y pueden solicitar asilo o protección internacional.

, como el Ingreso Mínimo Vital, pensiones o ayudas familiares, por lo que quienes están en situación irregular quedan excluidos de ellas. Tan sólo tienen derecho a educación y sanidad básicas y pueden solicitar asilo o protección internacional. La 'identidad española' o tradiciones suelen ser otro de los argumentos que se ponen encima de la mesa. "Nosotros tenemos nuestras tradiciones y ellos otras", podrás escuchar. Pese a ello, olvidan que España es un crisol de religiones que han pasado por la península a lo largo de la historia: desde las paganías prerromanas, pasando por el cristianismo, islam o judaísmo. Lo que ahora se conoce como 'multiculturalidad' está intrínseca en el ADN español.

"Hay una cantidad enorme de denuncias falsas"

Las famosas denuncias falsas con las que, según tu cuñado, algunas mujeres tratan de "hundir" la vida de los hombres son tan ínfimas que casi no llegan a anécdota.

Desde que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se han llegado a registrar hasta 3 millones de denuncias por violencia de género. De todas ellas, el porcentaje de denuncias falsas es del 0,0082% entre 2009 y 2024.

"El cambio climático siempre ha existido"

El cambio climático es una realidad avalada por una amplia evidencia científica. Aunque el clima ha variado a lo largo de la historia, el calentamiento actual se produce a una velocidad inédita y coincide con el aumento de gases de efecto invernadero generado por la actividad humana. Los registros de temperatura de la Organización Meteorológica Mundial, tanto terrestres como oceánicos, confirman una tendencia sostenida al alza, y los episodios puntuales de frío no contradicen este fenómeno global. Además, existe un consenso mayoritario entre la comunidad científica de hasta el 97% al respecto.

Pequeños incrementos en la temperatura media del planeta tienen consecuencias muy graves, como el deshielo de los polos, la subida del nivel del mar o el aumento de fenómenos extremos. El exceso de CO₂ provoca desequilibrios en los ecosistemas y daños en los océanos. Todo ello tiene una implicación directa con el ser humano.

Sí, por mucho que digan los negacionistas, el cambio climático también explica la virulencia de la última ola de incendios El aumento de las temperaturas no provoca los incendios ni las danas pero sí es un factor clave para entender su cada vez mayor intensidad. Los científicos avisan: "Tendremos cada vez fenómenos meteorológicos más extremos".

"No se puede intervenir el mercado de la vivienda"

El artículo 47 de la Constitución Española afirma que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Además, "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

El precio de la vivienda en España ha subido hasta un 78% en los últimos diez años y hasta un 24% en los últimos cinco según el estudio 'Variación acumulativa de la vivienda en España en 2024’ de Fotocasa. Esto es a niveles generales, pero en algunas zonas del país el incremento llega hasta un 150%. Según datos de Eurstat, la media para independizarse es de 30 años.

"Es que ya no se puede decir nada"

Es una de las frases más memorables del cuñadismo español. La fundamentan aquellas personas que se quejan de no poder manifestarse mientras lo están haciendo. Periodistas, presentadores... Gente con altavoz que se quejan de la 'censura' de este nuevo tiempo.

Sin embargo, las últimas censuras que se produjeron en este país vinieron de los gobiernos autonómicos de PP y Vox —antes de que este último decidiera salir de ellos por la acogida de migrantes—. En 2023, se proclamaron censuras, vetos y cancelaciones de películas y obras de teatro como 'Orlando' de Virginia Woolf; 'La Villana de Getafe', de Lope de Vega; 'El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca' o 'Lightyear'.

"Es que sólo se manifiestan por Palestina"

Más allá de las numerosas manifestaciones a lo largo de 2025 en las que se ha denunciado el genocidio en Gaza, que en septiembre puso la cifra en más de 66.000 muertos, durante el año también han coexistido otras manifestaciones y reivindicaciones.

La primera manifestación estatal convocada por el Sindicato de Inquilinas por la situación de la vivienda se convocó este 5 de abril en 40 ciudades. Además tuvo el respaldo de CC.OO y UGT.

12 manifestaciones en Valencia, con una periodicidad mensual, para exigir la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la DANA que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024.

Numerosas manifestaciones sanitarias por las condiciones laborales de los profesionales de la salud y, como el 25 de mayo, por el "desmantelamiento" y "el abandono deliberado" de lo público con hasta 200.000 personas en Madrid.

Precisamente la Comunidad de Madrid y la Valenciana también han tenido incontables manifestaciones y huelgas en defensa de la educación pública.

40 manifestaciones en toda España para conmemorar el 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y casi 1.200 convocatorias oficiales para el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Neocuñadismo: la IA y el futuro

La Inteligencia Artificial supone una de las grandes incógnitas para el futuro y, aunque el cuñado de tu mesa de nuevo sea un experto en el tema, lo cierto es que tiene cosas en común con la tecnología del momento: por muy convencidos que suenen, suelen equivocarse más de lo que creen. Cómo puede transformar, ayudar o eliminar trabajos en el futuro es algo impredecible y debatir sobre este tema es como poner puertas en el campo.

"Con Franco se vivía mejor"

Un porcentaje de españoles, especialmente jóvenes y nostálgicos, repite esta frase, pero olvidan la represión, la falta de libertades y las desigualdades del franquismo; borran los miles de asesinatos, exilios y emigraciones forzadas, la censura y la persecución de cualquier disidencia, así como de la fuerte limitación de derechos, especialmente para mujeres y colectivos que quedaron legalmente desprotegidos durante décadas. Además, la economía franquista fue de las más atrasadas de toda Europa. Se tardó 13 años en recuperar los niveles de PIB de la Segunda República y, junto con la dictadura portuguesa, fue la única excepción al crecimiento europeo de las posguerras.

"Ya no hay políticos como los de antes"

Esta frase es de cuñado veterano y, aunque la nostalgia pueda idealizar el pasado, lo cierto es que políticos ejemplares no hemos tenido muchos en la historia de España. Por lo menos en lo que a corrupción se refiere.

Adolfo Suárez (UCD) : Durante el Gobierno de uno de los padres de la constitución desaparecieron 63 millones de pesetas de las cuentas de Moncloa y, sorpresa, aparecieron en la cuenta de un particular cercano a la UCD, partido de Suárez. El dinero, por lo que sea, volvió a las arcas del Estado.

: Durante el Gobierno de uno de los padres de la constitución desaparecieron 63 millones de pesetas de las cuentas de Moncloa y, sorpresa, aparecieron en la cuenta de un particular cercano a la UCD, partido de Suárez. El dinero, por lo que sea, volvió a las arcas del Estado. Felipe González (PSOE) : Caso Roldán, caso Filesa, caso Juan Guerra, caso Ibercop, caso AVE por irregularidades en el tramo Madrid-Sevilla y los Grupos Antiterroristas de Liberación, alias los GAL, que fueron financiados con fondos reservados.

: Caso Roldán, caso Filesa, caso Juan Guerra, caso Ibercop, caso AVE por irregularidades en el tramo Madrid-Sevilla y los Grupos Antiterroristas de Liberación, alias los GAL, que fueron financiados con fondos reservados. José María Aznar (PP) : Caso Gürtel, Papeles de Bárcenas, Caso Naseiro... De los 34 ministros que tuvo el presidente popular, hasta 13 se han visto implicados o condenados en casos de corrupción. Además, concedía indultos a corruptos, concretamente una media de 18 al año.

: Caso Gürtel, Papeles de Bárcenas, Caso Naseiro... De los 34 ministros que tuvo el presidente popular, hasta 13 se han visto implicados o condenados en casos de corrupción. Además, concedía indultos a corruptos, concretamente una media de 18 al año. Mariano Rajoy (PP) : Comparte con su antecesor la Gürtel y los Papeles de Bárcenas, pero también hay que añadirle Kitchen, Púnica, Lezo, Operación Cataluña... Además, fue la corrupción la que le terminó por echar de la Moncloa.

: Comparte con su antecesor la Gürtel y los Papeles de Bárcenas, pero también hay que añadirle Kitchen, Púnica, Lezo, Operación Cataluña... Además, fue la corrupción la que le terminó por echar de la Moncloa. Pedro Sánchez (PSOE): pese a llegar al Gobierno con el discurso anticorrupción, por el momento ya está siendo investigado el caso Koldo, el caso de la fontanera, las mordidas de las mascarillas por la pandemia y el caso Hidrocarburos.

"Todos los políticos son iguales"

José Luis Rodríguez Zapatero es el único presidente del Gobierno de la historia democrática reciente de España que no ha tenido casos de corrupción durante su estancia en el Ejecutivo. Fuera de la presidencia, otras figuras como Julio Anguita o partidos como Podemos también están exentos de casos de corrupción.

Suerte

Para los debates futbolísticos, personales y amorosos, o rencillas familiares pendientes, os deseamos suerte. Ahí estaréis solos ante el peligro. Como último consejo: intentad no entrar al trapo y disfrutad de las fiestas.