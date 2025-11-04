Marcos Senna se posiciona sobre el debate de la inmigración

El exfutbolista hispanobrasileño del Villarreal y de la selección español, Marcos Senna, campeón de Europa en el año 2008 con España, ha concedido una entrevista al diario El Periódico en la que, entre otros temas, ha hablado sobre la politización que se hace de la inmigración.

"Como inmigrante que ha ayudado a inmigrantes, quería preguntarle por la politización que se hace de la inmigración. ¿Qué le parece?", ha sido preguntado el exjugador, que se retiró en 2015 tras 571 partidos disputados en la élite, la mayoría de ellos en el Villarreal.

"Soy inmigrante y por supuesto que estoy a favor de la inmigración por las oportunidades que ofrece a todos, pero estoy a favor de los inmigrantes que vienen a sumar, que se adaptan a la cultura nativa y ayudan a crecer a un país", ha comenzado diciendo.

Senna también ha asegurado que está "a favor de los que respetan las normas", pero que "sobre los que vienen a molestar creo que no hay que dejar que se queden". "Es una cuestión de respeto", ha apuntado.

El exmediocentro, finalmente, ha acabado concluyendo que lleva años ayudando a gente y tiene claro dónde está el límite: "Además quienes vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos con normalidad. España es un país hospitalario y acogedor, no tengo ninguna duda de ello".

Colaboración con los inmigrantes

Senna, en la entrevista, también ha explicado que él montó una Fundación para ayudar a los inmigrantes que tenían problemas y no tenían apoyo y, tras retirarse y vincularse al Villarreal, puede seguir haciendo esa labor desde otra posición.

"Intento ayudar, ser una persona inspiradora para quienes me rodean e influir en los más jóvenes de cara al futuro. Porque el fútbol es muy bonito, pero la vida es algo más que el fútbol", ha detallado.

Además, ha comunicado que es embajador en las Becas American Dream de Awex Education, lo que le permite ayudarles en "un proyecto con las universidades estadounidenses que suponen una oportunidad inmejorable a los chicos para estudiar y formarse mientras hacen deporte", ha indicado.