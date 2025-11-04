Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Marcos Senna se posiciona sobre el debate de la inmigración
Virales

Virales

Marcos Senna se posiciona sobre el debate de la inmigración

El exjugador lo ha justificado en una entrevista en 'El Periódico'.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
El exfutbolista Marcos Senna con la selección.Getty Images

El exfutbolista hispanobrasileño del Villarreal y de la selección español, Marcos Senna, campeón de Europa en el año 2008 con España, ha concedido una entrevista al diario El Periódico en la que, entre otros temas, ha hablado sobre la politización que se hace de la inmigración.

"Como inmigrante que ha ayudado a inmigrantes, quería preguntarle por la politización que se hace de la inmigración. ¿Qué le parece?", ha sido preguntado el exjugador, que se retiró en 2015 tras 571 partidos disputados en la élite, la mayoría de ellos en el Villarreal. 

"Soy inmigrante y por supuesto que estoy a favor de la inmigración por las oportunidades que ofrece a todos, pero estoy a favor de los inmigrantes que vienen a sumar, que se adaptan a la cultura nativa y ayudan a crecer a un país", ha comenzado diciendo. 

Senna también ha asegurado que está "a favor de los que respetan las normas", pero que "sobre los que vienen a molestar creo que no hay que dejar que se queden". "Es una cuestión de respeto", ha apuntado.

El exmediocentro, finalmente, ha acabado concluyendo que lleva años ayudando a gente y tiene claro dónde está el límite: "Además quienes vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos con normalidad. España es un país hospitalario y acogedor, no tengo ninguna duda de ello".

Colaboración con los inmigrantes

Senna, en la entrevista, también ha explicado que él montó una Fundación para ayudar a los inmigrantes que tenían problemas y no tenían apoyo y, tras retirarse y vincularse al Villarreal, puede seguir haciendo esa labor desde otra posición. 

"Intento ayudar, ser una persona inspiradora para quienes me rodean e influir en los más jóvenes de cara al futuro. Porque el fútbol es muy bonito, pero la vida es algo más que el fútbol", ha detallado.

Además, ha comunicado que es embajador en las Becas American Dream de Awex Education, lo que le permite ayudarles en "un proyecto con las universidades estadounidenses que suponen una oportunidad inmejorable a los chicos para estudiar y formarse mientras hacen deporte", ha indicado.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 