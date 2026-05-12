Maribel Verdú es muy tajante a la hora de responder a los que critican que el cine español se posicione políticamente 

La actriz Maribel Verdú ha concedido una entrevista al diario El Mundo, en plena promoción de su nuevo trabajo Bajo tus pies, en la que ha hablado del problema que hay con la vivienda y hasta ha contestado a aquellos que critican a los actores y actrices que denuncien estos problemas en galas como los Goya sin tener ese problema.

Todo ha comenzado con la actriz diciendo que el de la vivienda "es un problema tremendo, hemos perdido el derecho a tener una vivienda digna, que está ahí escrito en la Constitución".

Hasta ha contado que tiene unos amigos que se les acaba ahora el contrato en Madrid y se tienen que ir a vivir a Elche y a Orense porque "no pueden vivir aquí ya". "Es dramático, no entiendo por qué se sigue jugando con esto y no se soluciona", ha afirmado Verdú.

Ahí es cuando el periodista Pablo R.Roces le ha comentado que "en los últimos Goya, esta fue la gran reivindicación y se sucedieron las críticas porque se decía que ustedes eran unos privilegiados sin ese problema".

Su respuesta, contundente: "Eso es una demagogia tremenda, es como decir que yo no puedo criticar que maltraten a las mujeres si mi marido no me pega a mí. ¿Tengo que vivir debajo de un puente para denunciar esto? ¿tengo que ir vestida con un chándal de Primark para protestar?".

"Ahora no vamos a poder alzar la voz si no es un problema que suframos en primera persona, es todo ridículo. Yo lo único que no quiero en mi vida es gente tibia. Ni me gusta el café tibio, ni las sopas tibias, ni tampoco la gente. O muy caliente o muy fría, pero no esos que nunca se mojan en nada. No podemos mirar para otro lado con lo que está pasando", ha sentenciado.

"Siempre lo ha hecho y a mí eso me gusta"

Verdú también ha reconocido que le gusta que el cine español siempre se haya caracterizado por posicionarse políticamente: "Siempre, siempre lo ha hecho y a mí eso me gusta. Por eso veo también las pelis de Ken Loach, me enseñan la realidad".

La actriz ha subrayado que "no podemos obviar la realidad que nos rodea porque sea dura y nos duela". "Claro que puede haber cine que no sea social y es maravilloso poder abstraerte de la dureza de la vida. A mí me encanta ese cine y esa literatura también, pero creo una de las grandiosidades del cine es que te cambie la vida y tu manera de pensar"; ha concluido.