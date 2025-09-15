Javier Bardem, en los Emmy: "Estoy aquí para denunciar el genocidio en Gaza"

Más allá del brillo, los premios y las celebrities, la alfombra roja de los premios Emmy 2025 estuvo marcada por el genocidio en Gaza. Numerosos intérpretes lucieron el pin con el mensaje pidiendo el alto al fuego e incluso la actriz de Hacks Megan Stalter, que optó por ir en camiseta blanca y vaqueros, eligió este mensaje para su bolso.

Pero si hubo alguien que llevó la denuncia de palestino en la alfombra roja más allá, ese fue Javier Bardem. El español, que estaba nominado al premio a Mejor actor de reparto por Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez, lució una kufiya, el tradicional pañuelo palestino y mandó un mensaje de protesta desde la alfombra roja.

"Estoy aquí para denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza", dijo a los medios. El actor, además, alzó la voz para reclamar "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".

"La Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio lo ha calificado así y debemos exigir un bloqueo comercial y diplomático con Israel", señaló el español, que posó ante las cámaras con el puño el alto en señal de lucha y solidaridad con el pueblo palestino.

Su reivindicación no fue la única, la actriz Hannah Einbinder, que también lució un pin con el mensaje cease fire, ganadora del premio a Mejor actriz de reparto por su papel en Hacks, gritó desde el escenario: "¡Vamos Birds [en referencia al equipo de fútbol americano de Philadelphia]! A la mierda el ICE y Palestina libre!". Sin embargo, las palabras malsonantes fueron eliminadas de la emisión de los premios.

Einbinder recordó ante los medios que consideraba importante manifestarse a favor de Palestina siendo judía y distinguiendo la comunidad de lo que significa Israel. "Como judía, tengo la obligación de distinguir a los judíos del Estado de Israel. Nuestra religión y nuestra cultura son instituciones tan importantes y antiguas que son, en realidad, independientes de este tipo de Estado etnonacionalista", señaló y recordó que la causa palestina le era muy cercana porque tenía amigos trabajando sobre el terreno en Gaza.

No es la primera vez que Bardem defiende públicamente el pueblo palestino y carga contra Israel. El pasado mes de agosto llamó nazis a las Fuerzas de Defensa de Israel en su cuenta de Instagram.

"FDI son unos NAZIS. ¿Recordáis el personaje de Amon Goth en La lista de Schindler? Un oficial de las SS sádico, que dispara a prisioneros desde su balcón por puro entretenimiento. Representa la banalidad del mal y la crueldad ejercida con total impunidad", señaló. "Su figura encarna la violencia sádica, deshumanizadora e impune de un aparato militar opresor. Esa misma lógica de terror y deshumanización es la que hoy aplican contra el pueblo palestino", denunció entonces.

El pasado mes de junio también hizo una denuncia pública a favor de Palestina en el programa estadounidense The View, donde cargó contra EEUU por servir de "apoyo de armas y económico" a Israel y criticó "el silencio de Europa". Además, explicó que no podía expresar el dolor que siente, "viendo esas horribles imágenes de niños asesinados y muriéndose de hambre, del bloqueo de alimentos, agua y de material médico".