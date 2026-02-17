Los embalses alcanzan sus máximos desde hace una década: incrementan otro 5,2 % su capacidad y alcanzan 46.229 hm3
En 2014 se alcanzó la cifra de 46.518 hectómetros cúbicos.
La reserva hídrica española ha aumentado otro 5,2 % durante la última semana, con incrementos en quince de las dieciséis cuencas, y los embalses acumulan 46.229 hectómetros cúbicos de agua, el máximo desde hace 12 años y el 82,5 % de su capacidad absoluta. En 2014 se alcanzó la cifra de 46.518 hectómetros cúbicos.
En los últimos siete días, el aumento ha sido de 2.888 hm³, importante pero inferior al de las dos semanas anteriores, cuando las fuertes lluvias supusieron dos récords consecutivos de incremento de agua embalsada, con un 8,1 % y un 10,1 %.
Durante esta semana, señala el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península y la máxima se ha producido en Vigo, con 165,9 l/m².
Los embalses de la cuenca de Tinto, Odiel y Piedras son los únicos que no han crecido en los últimos siete días y han bajado del 95,2 % al 93,9 %.
Según los datos facilitados por el Miteco, todas las cuencas excepto las del Segura están por encima del 61,8 % de su capacidad, que es la que tiene la cuenca del Júcar.
Ocho de ellas rebasan el 90 %. Son las Cuencas Internas del País Vasco (95,2 %), Galicia Costa (95,2 %), Tinto, Odiel y Piedras (93,9 %), Cuencas Internas de Cataluña (92,6 %), Guadalete-Barbate (90,9 %), Cantábrico Occidental (90,8 %), Cantábrico Oriental (90,4 %) y Miño Sil (90,4 %).
Los incrementos más acusados se han registrado en la cuenca del Ebro, que ha pasado de estar al 74,3 de su capacidad a alcanzar el 81,5 % (+7,2), seguida por las del Guadalquivir (del 74,4 % al 80,6 %, +6,2) y del Segura (39,4 % a 45,6 %, +6,2).
Algo menos suben las de Guadalete-Barbate (sube un 5,8 %), Duero (5,5 %) y Guadiana (5,1 %).
Las cifras facilitadas por Miteco señalan que la reserva hídrica almacenada en la actualidad, 46.229 hm³, es superior en 16.380 a la del año pasado en las mismas fechas y en 15.677 a la media de los últimos diez años. Este es el resumen de la capacidad de cada embalse, teniendo en cuenta la cuenca y su porcentaje de agua embalsada.
- Cantábrico Oriental: 90,4%.
- Cantábrico Occidental: 90,8%.
- Miño-Sil: 90,4%.
- Galicia Costa: 95,2%.
- Cuencas Internas del País Vasco: 95,2 %.
- Duero: 82,3%.
- Tajo: 83%.
- Guadiana: 89,6%.
- Tinto, Odiel y Piedras: 93,9%.
- Guadalete-Barbate: 90,9%.
- Guadalquivir: 80,6%.
- Mediterráneo andaluz: 72,9%.
- Segura: 45,6%.
- Júcar: 61,8%.
- Ebro: 81,5%.
- Cuencas internas de Cataluña: 82,5%.
-- Noticia de última hora en ampliación --