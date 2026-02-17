Mario Picazo concreta qué va a pasar esta semana en España con las lluvias y si hay esperanza de un clima estable

Mario Picazo y un mapa de las precipitaciones en la Península Ibérica de cara al miércoles.

Las lluvias y los fuertes vientos han sido los principales protagonistas en España estas últimas semanas. Cuándo va a salir el sol y, sobre todo, si se va a mantener estable aunque sea unos días, ha sido una de las preguntas más realizadas ante las constantes precipitaciones en la Península Ibérica.

El meteorólogo Mario Picazo, uno de los "hombres del tiempo" más conocidos del país, ha arrojado algo de luz ante las incógnitas sobre lo que va a pasar en España esta semana, especialmente tras encadenar varias borrascas seguidas.

Como ya avisó el lunes, la semana empezó con el viento como "protagonista", pero irá amainando con el paso de los días. Estos vientos están estrechamente conectados con la borrasca Oriana, que al desplazarse hacia el este, ha seguido afectando a las zonas orientales del país.

Es precisamente este viento, según apunta que Picazo, lo que provoca que, a pesar de que hayan subido las temperaturas, no se note tanto: "La sensación de frío este fin de semana se ha visto acentuada por esos vientos":

Lo que se espera estos días

Picazo ha publicado un tuit en su perfil oficial de X (@picazomario) avisando que las precipitaciones de esta semana se van a quedar y centrar principalmente por el norte de la península.

"El anticiclón está en modo bloqueo y aunque el miércoles se despista un poco y deja que se cuele un frente, la semana en general llega bastante estable en muchas zonas", ha informado. Con suerte, el sol se quedará un par de días después de sus largas vacaciones.

Por otro lado, en Canarias, que se ha mantenido al margen del temporal pasajero, se espera de cara a la recta final de semana que haya un tiempo anticiclónico: "Cielos más despejados, pero con noches frías ante la ausencia de nubes en muchas zonas".

La borrasca Pedro

El meteorólogo Adrián Martínez ha aclarado todas las dudas sobre la borrasca Pedro, la siguiente a Oriana. Tanto la jornada del miércoles como la del jueves estarán marcadas por el paso de un frente asociado a esta borrasca: "No solo dejará lluvias y un descenso de las temperaturas, sino que también provocará vientos intensos que han activado avisos en amplias zonas del país".

Los avisos amarillos por rachas superiores a los 70 kilómetros por hora serán en amplias zonas de: