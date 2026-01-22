Mario Vaquerizo se pronuncia sobre la polémica de Julio Iglesias y lo tiene muy claro: pide ser "serios" y hace una comparación

El cantante y periodista Mario Vaquerizo se ha pronunciado sobre la polémica del cantante Julio Iglesias, quien fue denunciado el pasado 5 de enero por dos extrabajadoras de sus mansiones de Punta Cana y Bahamas por presuntos delitos de trata de blancas, acoso y agresión sexual.

Fue a partir de una investigación publicada por Eldiario.es y Univisión y, hasta el momento, la Fiscalía ha abierto diligencias y llamará a las denunciantes a declarar, otorgándole, además, la condición de testigos protegidos.

Durante estas semanas las reacciones en redes sociales se cuentan por miles, así como muchas personalidades famosas del mundo de la política, música y la cultura en general han reaccionado.

El último de ellos ha sido el propio Vaquerizo, que lo ha hecho a través de la redacción de una columna de opinión en el diario El Mundo, expresando su opinión y llamando a la calma. Titula su columna como "Julio Iglesias seguirá sonando en mi salón", pues pretende separar a la persona del artista, haciendo una comparación que se le ha venido a la mente.

La actualidad "más rabiosa y escandalosa"

Vaquerizo, tal y como relata, se encontraba en unas "mini vacaciones" en Londres. Estaba totalmente desconectado de la actualidad, a la que ha descrito como la más "rabiosa y escandalosa del mundo del espectáculo".

Lo describe como "un drama", sobre todo para "las que vivieron y padecieron las supuestas agresiones". Lo que recoge la denuncia "es aterrador". También es un "drama" por lo que está pasando "el presunto acosador, al que esta ola de Santa Inquisición que últimamente campa a sus anchas ni siquiera le permite acogerse a uno de los derechos más universales del mundo: el de la presunción de inocencia".

Deja claro que su opinión no es una defensa de Julio Iglesias porque "no soy yo quién para defender, pero tampoco para lapidar, porque hasta que se demuestre lo contrario, todos somos inocentes".

Además, también advierte de que en su casa siempre se ha escuchado al cantante y sus canciones seguirán sonando, pero eso no quiere decir que "esté tomando partido" porque no es "juez".

"Seamos un poco serios, por favor. O mejor dicho, seamos adultos", ha añadido, pidiendo que se deje de jugar "a ser niñatos absurdos de instituto que se dedican a hacer bullying por igual a ambas partes del conflicto, según les dicte su impulso". Alega también que se deje el trabajo a los jueces que, al fin y al cabo, "son los profesionales".

La comparación de Mario Vaquerizo

Así como ha comparado las reacciones de la gente con el bullying, para él, una cosa es "la persona" y otra, "el artista y su obra". Le pasó precisamente, tal y como ha recordado, con Phil Spector, "el mejor productor del mundo". Y deja claro que no lo está comparando con Iglesias, porque "no ha asesinado a una chica rubia en su mansión, algo que sí hizo Spector".

"Un hijo de puta, desde luego, pero con un innegable talento", ha añadido.

Vaquerizo remata defendiendo que las distintas opiniones del caso "son muy necesaios" pero no "está bonito" el hecho de "ajusticiar" a una parte "o cuestionar a la otra". "Qué coñazo es esto de la polarización", concluye.