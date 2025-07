Le dicen a Alaska que Miguel Bosé va "a callar muchas bocas" en Madrid y ojo a su sosegada reacción 

Miguel Bosé ha vuelto a girar por España y Madrid ha sido su segundo destino tras Murcia. Además, el cantante viene de hacer una larga gira por México que ha supuesto su vuelta a los escenarios tras sus problemas vocales.

A la entrada del Movistar Arena, la agencia GTRES ha preguntado a algunos de los famosos que se han desplazado hasta allí como la jurado de MasterChef Samantha Vallejo-Nágera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Alaska y Mario Vaquerizo, entre otros.

Estos últimos, amigos de Bosé, se han mostrado muy felices de estar en el gran día de Miguel Bosé en Madrid. "Es maravilloso para él y para nosotros", han dicho casi al unísono Alaska y Mario Vaquerizo.

"El gran día llegó, para nosotros hoy, pero el gran día llegó hace una gira que se llama Tour Importante que ha arrasado en México y se inauguró el 28 de junio en Murcia, que arrasó, y yo voy a ser groupie de Miguel", ha dicho Vaquerizo, que ha añadido que Alsaka es mucho más amiga de Miguel Bosé que él.

Al final de la entrevista, la reportera ha dicho antes de despedirlos "y sobre todo a callar muchas bocas porque se ha hecho mucha injusticia con él". Una frase que ha sobresaltado a ambos.

"No, no. A ver, cada uno... aquí lo decimos siempre: el artista es artista porque es artista y las personas pueden tener la opinión de lo que quieran sobre cualquier cosa. Punto. ¿Somos libres o no somos libres?", ha dicho de forma sosegada Alaska.

Una entrevista que ha zanjado, muy fiel a su estilo, Vaquerizo: "A mí siempre me ha dejado con la boca abierta, que es lo que hace Miguel Bosé, dejar con la boca abierta a toda la gente que tiene sentido común".