Miguel Tellado, para sorpresa de muchos, en apuros ante Jiménez Losantos

El nuevo mandamás del PP, Miguel Tellado, las ha pasado canutas ante Federico Jiménez Losantos a cuenta de las preguntas de Luis Herrero. El periodista le ha dicho a Tellado que él lleva casi 50 años haciendo crónica política y no se cree eso de la "regeneración".

"He oído la palabra regeneración infinidad de veces. Se lo escuché a Aznar y no la hizo. Se la oí a Rajoy y no la hizo y ahora se la oigo a Feijóo y me pregunto, y le pregunto, por qué coño me lo tengo que creer", le ha espetado.

"Puede creérselo o no pero esa es nuestra intencionalidad política y es nuestro compromiso porque a lo largo de los últimos siete años ha habido un ataque desde el Gobierno a la independencia de las instituciones del Estado", ha dicho Tellado.

Y Herrero le ha interrumpido diciendo que eso ha pasado con todos los Gobiernos de España y que "la colonización de la instituciones por parte del Gobierno de turno" no es algo novedoso.

El periodista ha señalado que no pone en duda lo que dice Tellado pero sí que se lo vayan a creer los españoles "por eso veo que sube más Vox que usted": "Lo que le estoy diciendo, por si no me he expresado bien. Me creo que él se lo crea. Lo que digo que hay muchos ciudadanos que no se lo creen y esa es la razón por la que Vox crece más que el PP".

El dirigente 'popular' ha contado su película: que llegaron con 89 diputados, lograron 137 y hoy, según las encuestas, están por encima de 150. "No le he preguntado nada de eso. Usted me lo ha querido contar por tercera vez, pero no responde a mi pregunta", ha dicho Herrero.

"Usted haga las preguntas y déjeme a mí contestarlas", ha zanjado Tellado. Unas imágenes que han sorprendido a muchos en redes sociales porque consideran que ha "perdido" el partido aún jugando en casa, en referencia a la cercanía de EsRadio con el PP.

"Ni siquiera son capaces de ganar 1-0 jugando en casa y con el árbitro inventándose penaltis", ha dicho en X el periodista Pedro Vallín.