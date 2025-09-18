Miren Ibarguren, tajante sobre si su opinión sobre Palestina le puede perjudicar a nivel laboral

La actriz Miren Ibarguren ha reflexionado en una entrevista publicada en el diario El País sobre las consecuencias que podría tener a nivel laboral posicionarse en el asunto de Gaza y las continuas ofensivas de Israel sobre la población civil de la Franja.

"En tu cuenta de Instagram has compartido publicaciones sobre la situación que se vive en Palestina. En este dilema al que os enfrentáis los personajes públicos, ¿te preocupa que posicionarte políticamente pueda perjudicar tu carrera?" ha sido preguntada la intérprete de series como Aída o La que se avecina.

Ibarguren ha confesado que cuando comparte cosas en Instagram no está pensando en su carrera como actriz. "Yo escribo como madre y como ser humano", ha recocido la protagonista de la nueva serie española de Netflix, El refugio atómico.

"Pronunciarte contra lo que está pasando es lo mínimo que puedes hacer, sería ya increíble no poder colgar nada en Instagram por el miedo al qué dirán. Si se jode tu trabajo porque estás en contra de un genocidio, bendito sea. Mejor que esas personas no te llamen", ha sentenciado.

La actriz publicó el pasado mes de julio una imagen en su perfil de Instagram en la que directamente se podía leer en inglés "parad el genocidio en Gaza". Además, Ibarguren fue una de las más de 300 personalidades del mundo de la cultura que se reunieron este lunes en la madrileña Puerta del Sol para en concentración bautizada como Tienen nombre.

Durante esta cita, que se alargó desde las 12 de la mañana hasta las 22 horas, se leyeron los nombres de los niños asesinados por Israel como un acto protesta para apoyar a las ONG que ayudan contra el genocidio y exigir el cese de la masacre.

Este miércoles, la relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanese, informó que se estima que la cifra de fallecido sea de 680.000, de entre ellos 380.000 niños menores de cinco años, desde que comenzara la ofensiva israelí.