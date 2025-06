Muestra cómo va su búsqueda de piso y lo que se encuentra hace que le lluevan los 'me gusta', aunque no gusta nada

Encontrar una vivienda mínimamente digna en España, y sobre todo en Madrid, es prácticamente misión imposible. La usuaria de la red social X @hesperideverde ha dado muestra de ello al compartir con lo que se ha encontrado en búsqueda de piso.

"Así va mi búsqueda de piso en madrid: piso con 11 personas y ducha en mi habitación 850€", ha escrito en la red social, donde ha adjuntado una imagen del anuncio que se ha encontrado en una conocida plataforma de oferta de viviendas.

La publicación no ha pasado desapercibida y en pocas horas ha acumulado más de 5.000 me gusta, aunque en los comentarios ha quedado claro que la oferta no ha gustado nada, y no es para menos.

El anuncio agrega que el piso se encuentra en la calle de la Luna, ubicado en el céntrico barrio madrileño de Malasaña. Además, en la página web se especifica que solicitan: un mes de fianza, un mes por gastos de getión, 60 euros por suministros y 25 en concepto de fianza por las llaves.