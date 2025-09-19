Nacho Duato opina sobre Silvia Intxaurrondo y a Ayuso no le va a hacer gracia

Nacho Duato se ha deshecho en elogios con Silvia Intxaurrondo y ha dicho literalmente que la presentadora de La Hora de La 1 es "una maravilla". Y lo ha hecho, como de costumbre, para darle un palo a Isabel Díaz Ayuso.

"Sabéis lo que hago después de oír a Ayuso decir barbaridades con un vocabulario paupérrimo y una oratoria nefasta. Entonces me pongo histérico, me voy a YouTube o a Instagram y me pongo una entrevista de Silvia Intxaurrondo", ha empezado diciendo.

Y ha añadido desde el sofá de su casa: "Entonces digo qué maravilla que haya una persona que piensa como yo y que dice cosas coherentes. Entonces vuelvo a creer en la humanidad".

Todo esto un día después de que Intxaurrondo le mandase un mensaje directo a Ayuso después de que ella aludiese a TVE en la Asamblea de Madrid, donde hubo tensión por Palestina e Israel.

"Qué raro que RTVE no estuviese metida por el medio en la conversación de la presidenta de la Comunidad de Madrid", dijo en directo en La Hora de La en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Señora Ayuso lleva cinco años sin concederme una entrevista. Cinco años sin concederme una entrevista. Un año en Telemadrid, desde la famosa entrevista en la que no me salían las cuentas y cuatro años en TVE", prosiguió.

Y sentenció: "Está usted invitadísima a este programa, a La Hora de La 1, por el que prácticamente han pasado todos los presidentes autonómicos, o casi todos, salvo usted. Así que reitero la invitación que llevamos trasladándole desde hace años. Está invitada a La Hora de La 1".

Duato suele comentar en sus redes la actualidad política y una de las últimas en ser aludidas por el bailarín, además de Ayuso, ha sido Esperanza Aguirre.

"Dice la señora Aguirre que lo de Gaza no es un genocidio, que es lo que hacían los alemanes en Auschwitz contra los judíos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, sí, que en Gaza no llevan uniformes a rayas y que en Auschwitz no tiraban bombas. Esas es la diferencia, claro", afirmó irónico ante las palabras de Aguirre.