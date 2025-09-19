Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Nacho Duato opina sobre Silvia Intxaurrondo y a Ayuso no le va a hacer gracia
Virales

Virales

Nacho Duato opina sobre Silvia Intxaurrondo y a Ayuso no le va a hacer gracia

El bailarín ha sido claro y conciso. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Nacho Duato y Silvia InxtaurrondoGETTY/ TVE

Nacho Duato se ha deshecho en elogios con Silvia Intxaurrondo y ha dicho literalmente que la presentadora de La Hora de La 1 es "una maravilla". Y lo ha hecho, como de costumbre, para darle un palo a Isabel Díaz Ayuso

"Sabéis lo que hago después de oír a Ayuso decir barbaridades con un vocabulario paupérrimo y una oratoria nefasta. Entonces me pongo histérico, me voy a YouTube o a Instagram y me pongo una entrevista de Silvia Intxaurrondo", ha empezado diciendo. 

Y ha añadido desde el sofá de su casa: "Entonces digo qué maravilla que haya una persona que piensa como yo y que dice cosas coherentes. Entonces vuelvo a creer en la humanidad". 

Todo esto un día después de que Intxaurrondo le mandase un mensaje directo a Ayuso después de que ella aludiese a TVE en la Asamblea de Madrid, donde hubo tensión por Palestina e Israel. 

"Qué raro que RTVE no estuviese metida por el medio en la conversación de la presidenta de la Comunidad de Madrid", dijo en directo en La Hora de La en respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Señora Ayuso lleva cinco años sin concederme una entrevista. Cinco años sin concederme una entrevista. Un año en Telemadrid, desde la famosa entrevista en la que no me salían las cuentas y cuatro años en TVE", prosiguió. 

Y sentenció: "Está usted invitadísima a este programa, a La Hora de La 1, por el que prácticamente han pasado todos los presidentes autonómicos, o casi todos, salvo usted. Así que reitero la invitación que llevamos trasladándole desde hace años. Está invitada a La Hora de La 1".

Duato suele comentar en sus redes la actualidad política y una de las últimas en ser aludidas por el bailarín, además de Ayuso, ha sido Esperanza Aguirre

"Dice la señora Aguirre que lo de Gaza no es un genocidio, que es lo que hacían los alemanes en Auschwitz contra los judíos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, sí, que en Gaza no llevan uniformes a rayas y que en Auschwitz no tiraban bombas. Esas es la diferencia, claro", afirmó irónico ante las palabras de Aguirre. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 