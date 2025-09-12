Esperanza Aguirre niega el "genocidio" en Gaza: Nacho Duato sentencia revelando lo que le dijo siendo ministra

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre, ha negado en un canutazo ante los medios el "genocidio" que Israel está cometiendo contra la población de la Franja de Gaza.

"No, señor, no hay genocidio", ha afirmado Aguirre, señalando que lo que realmente es un genocidio es "lo que hicieron los nazis con los judíos, es decir, exterminar a gente por el hecho de pertenecer a una raza".

Para Aguirre, lo que está pasando en Gaza es que "Israel ha tenido un atentado terrorista brutal el 7 de octubre de hace año y medio ya, no sé, no me acuerdo. E Israel, que es la única democracia en Oriente Medio, está tratando de evitar que esto pueda volver a ocurrir. Eso es lo que está ocurriendo en Gaza".

"En la guerra hay muchas cosas que todos lamentamos, yo la primera, no le quepa duda, pero no es un genocidio", ha concluido. Entre todas las reacciones que han surgido a raíz de sus palabras, uno de los que no ha dudado en contestar ha sido el coreógrafo Nacho Duato que, sirviéndose del típico formato que utiliza para hablar de actualidad, ha publicado un vídeo en un post de Instagram.

"Dice la señora Aguirre que lo de Gaza no es un genocidio, que es lo que hacían los alemanes en Auschwitz contra los judíos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, sí, que en Gaza no llevan uniformes a rayas y que en Auschwitz no tiraban bombas. Esas es la diferencia, claro", ha ironizado Duato al principio del vídeo.

Ha sido entonces cuando ha recordado la llamada que le hizo Aguirre cuando esta era todavía ministra de Cultura: "Yo estaba en la compañía nacional, para que os deis cuenta de cómo es esta señora. Tras un año me llamó, yo ya llevaba tres años en España, me conocían hasta los basureros, vamos".

Esto fue lo que le digo Aguirre por teléfono: "Ah, entonces tú eres el director del flamenco, de la compañía de flamenco". La respuesta de Duato fue directa: "¿Usted me ve pinta a mí de bailar flamenco?".

"Esta es la cabeza que tiene esta señora, Esperanza Aguirre... ministra de Cultura... presidenta de la Comunidad... Presidenta de decir barbaridades", ha rematado el coreógrafo.