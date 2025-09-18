Ayuso menciona a TVE en la Asamblea y la respuesta de Silvia Intxaurrondo se la devuelve multiplicada por 10

Isabel Díaz Ayuso ha respondido al PSOE en la Asamblea de Madrid. La portavoz del PSOE ha sacado una bandera de Palestina y Ayuso le ha respondido que a ver cuándo sacan una de España o de Madrid.

"Vuelve la izquierda del No a la guerra, que es la izquierda que no tiene nada que proponer. Resulta que estos deportistas no representaban a Israel", ha defendido Ayuso en la Asamblea por las protestas en La Vuelta.

"Hablan de control de los medios pero si su jefa de Gabinete ayer dio una imagen impresentable en los medios de comunicación llamando y coaccionando", ha dicho Ayuso.

"Qué raro que TVE no estuviese metida por el medio en la conversación de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha dicho en directo en La Hora de La 1 Silvia Intxaurrondo.

"Señora Ayuso lleva cinco años sin concederme una entrevista. Cinco años sin concederme una entrevista. Un año en Telemadrid, desde la famosa entrevista en la que no me salían las cuentas, cuatro años en TVE, está usted invitadísima a este programa, a La Hora de La 1, por el que prácticamente han pasado todos los presidentes autonómicos, o casi todos, salvo usted. Así que reitero la invitación que llevamos trasladándole desde hace años. Está invitada a La Hora de La 1", le ha espetado en directo la presentadora.

"Todas estas dudas que tiene aquí en directo", ha sentenciado dando paso a la mesa de debate.