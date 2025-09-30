No tiene experiencia laboral y decide poner esto en su currículum para no dejarlo en blanco: "Me ha parecido súper tierno" 

La idea que ha tenido una persona para 'adornar' su currículum, ya que no tenía ninguna experiencia laboral, ha llamado la atención de la empresa que ha recibido ese documento, que lo ha compartido en TikTok, lo que ha provocado que muchos pidan una oportunidad para la candidata.

"Delegada de clase", se puede leer en ese currículum que ha subido a la red social la usuaria @b_bydidi. "Coordinación entre alumnado y profesorado, organización de actividades y comunicación de información de forma clara y responsable", se especifica.

"Simplemente me ha parecido súper tierno. No tengo ninguna voluntad de ridiculizar o reírme de la persona. Es una persona que, evidentemente, no tiene ninguna experiencia laboral", explica.

La usuaria resalta que "nadie tiene experiencia laboral hasta que alguien te da la primera oportunidad": "Todos empezamos poniendo 'nivel usuario Word' como si fuera un máster. Y también todos sabemos que mentir en Tinder es opcional, pero en el currículum es obligatorio".

"Me ha hecho gracia y me ha hecho pensar en estos tiernos inicios que tenemos todos. Ahora la pregunta es: ¿vale más la pena no poner nada directamente o poner canguro, monitora ayudando a los padres en la ofi, o poniendo copas en verano?", acaba planteando.

En los comentarios, la propia usuaria ha explicado que no ha podido dar la oportunidad a esa persona "porque sus estudios son incompatibles con el horario de atención al público".

Otros han sacado la cara por la candidata. "Para mí indica mucho, porque ya no quieren ni tener esa responsabilidad que es bastante enriquecedora y si lo ha hecho bien le ha dado una experiencia que la necesitarían muchas y muchos", dice una persona.

"Dice mucho de la persona el haber sido delegado de su clase: liderazgo, escucha activa, resolución de conflictos, comunicación asertiva, etc. Quién ha sido representante sabe que se adquieren muchos aprendizajes de ello", señala otro usuario en el mismo sentido.