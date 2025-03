Un chico deja su CV en una cafetería y lo que hace la jefa cuando se va es indignante: una clienta lo vio todo

La clienta de una cafetería ha compartido indignada lo que vio que hizo la dueña del local cuando un chico entró allí para dejar su currículum.

"El otro día viví una situación un poco incómoda. Estaba en una cafetería trabajando en el ordenador cuando, de repente, entró un chico a dejar su currículum. A mí me pareció muy mono el hecho de ir a dejar el currículum en persona porque hoy en día todos lo enviamos por email y para mí ir en persona tiene como un valor añadido", cuenta la usuaria de TikTok @andreaazznar.

"El problema vino cuando el chico se fue y la jefa del negocio empezó a burlarse de él. Se burló de él como persona, que esto me parece fatal, riéndose en alto, hasta yo lo pude escuchar y estaba con música. Se estaban riendo él heavy", se lamenta.

"Me quedé un poco flipando, pero no acabó ahí la situación, sino que además se empezaron a reír de lo que el chico ponía en su currículum. Que había trabajado de community manager, gestionando las redes sociales en no sé qué empresa. Entonces, la jefa del negocio empezó a decir: 'Community manager y gestión de redes sociales, ¿eso qué es? ¿Hacer el gilipollas en Facebook un rato y que te paguen por hacer nada?", cuenta.

"Y yo me quedé flipando. Primero, por lo mal que hablaba la chica de el y del puesto de trabajo, pero también porque yo estaba en esa cafetería trabajando, haciendo publicaciones para redes sociales para una marca. Se estaban metiendo con él en plan: '¿Has trabajado en no sé qué empresa y entonces ahora vienes a darnos tu currículum en una cafetería? Pues tan buen no serías, si ahora tienes que ser camarero", se queja la usuaria.

En los comentarios, una persona ha sorprendido al contar su experiencia: "Si supieras la de veces que he sido testigo de eso...".