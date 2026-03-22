Paga 400 euros por noche en una habitación de hotel en Brasil y sale indignada: se tienen que llevar hasta el colchón

La popular farmacéutica y creadora de contenido gallega Claudia Vega, que cuenta con más de 600.000 seguidores tan solo en TikTok, se ha quitado la bata blanca y se ha ido de viaje a Río de Janeiro (Brasil) y, para hospedarse allí durante los días programados, ha pagado 400 euros por una habitación de hotel.

Al ser una suma de dinero significativa por una habitación, Claudia esperaba algo digno, nada fuera de lo normal, pero que al menos la estancia estuviera limpia y segura. No es lo que le ha parecido finalmente al entrar por primera vez allí. "Chicos, estoy muy, muy cabreada. Acabamos de llegar a Río de Janeiro, nos cogimos un hotel de la leche para estar supercómodos estos días y pago 400 euros la noche", ha afirmado al principio dle vídeo.

"A ver qué os parece porque esto es de locos", ha añadido antes de empezar el recorrido por la "maravillosa" habitación. Lo primero que ha enseñado es el suelo, moqueta "de barco de los años no sé cuántos, que igual vas andando y te tropiezas".

Por ese precio acabó indignada

Su indignación hay que entenderla desde el precio: 400 euros la noche. Por ello pensaba que, como el hotel pintaba ser "de lujo" o al menos lo suficientemente decente, ha acabado decepcionada: "La nevera, como veis, de los años 50, vintage. Unos chicles de menta por si quieres coger una infección".

Lo que sí ha considerado grave han sido las humedades de las esquinas del techo, al igual que el marco del cuadro. "Habitación triple superior... Superior porque está en el piso 15". El colchón fue tan incómodo y peligroso para la salud física que llamó para que se lo cambiaran.

"Canapés maravillosos, en la silla no me voy a sentar, este otro cuadro que tiene que ser de Picasso... La puerta del baño está bien, pero te lavas la cara y salpicas todo. Papel no hay porque está escondido...", ha ido relatando.

También ha enseñado la suciedad de los armarios. Su queja llega porque lo que le prometían, y además del excesivo precio, no se había cumplido. Pidieron un cambio de habitación, pero al estar todo completo, solo pudieron cambiarle la cama.