Una farmacéutica cuenta lo que hizo una clienta tras pedir un medicamento con receta: casi 1.000 comentarios

La popular farmacéutica y creadora de contenido Claudia Vega (@claudialvega) ha contado una anécdota ocurrida en su Farmacia durante un turno de guardia, a las 21:00 horas, con una clienta que venía a 'buscar' unos medicamentos recetados por el médico de cabecera.

"Cada día estoy más convencida de que no se le puede dar la medicación gratis a la gente, estoy calentita y os voy a poner en situación", ha expresado al principio del vídeo, que en menos de 24 horas ha cosechado más de 270.000 visualizaciones y 15.000 'me gusta'.

Tras pedir las respectivas medicinas, la paciente en cuestión le preguntó a Claudia si tenían el contenedor para tirar los medicamentos no usados, es decir, el punto SIGRE, un contenedor que hay dentro de las farmacias, que tiene el objetivo de recaudar medicamentos caducados o que ya no se necesiten, para garantizar un buen tratamiento medioambiental de los envases.

Según ha contado la farmacéutica, lo que hizo esta clienta es tirar los medicamentos recetados a este contenedor. Dejándola atónita, le preguntó si esa era la medicación que le acababa de dar. "Sí, pero es que no la tomo", le respondió la mujer.

"Si no la tomas, ¿para qué la coges? Me quedé pálida, le acabo de dar una medicación y la estás tirando, si la tuviese que pagar, esto no lo hacía, no sé si se puede hacer algo legalmente", ha rematado Claudia. Las reacciones han llegado en masa, desaprobando esta actitud y han creído que lo ha hecho para que el médico "crea que la toma".