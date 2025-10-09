Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Paran a un señor para entrevistarlo por la calle y muchos le afean que no sepa quién es
Virales

Virales

Paran a un señor para entrevistarlo por la calle y muchos le afean que no sepa quién es

Vaya...

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Entrevista a Francesc de Carreras por la calle@queopinanporlacalle

La llegada y el asentamiento de TikTok en las costumbres españolas ha traído consigo formatos que aunque se daban en televisión han logrado estar de nuevo de moda entre los más jóvenes. 

Lo curioso es que, en ocasiones, en una de estas entrevistas te puedes cruzar sin saberlo con Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y uno de los fundadores de Ciudadanos. 

"Buenos días, tiene aspecto de tener muy buena voz, ¿puedo preguntarle a qué se dedica?", le pregunta este joven a Carreras, que paseaba por el centro de Madrid, en pleno Callao. 

"Jubilado", le responde él. "¿A qué se dedicaba antes?", quiere saber el entrevistador. Ahí le dice que era catedrático de Derecho Constitucional en Barcelona, porque el entrevistador se prensaba que era en Madrid. 

Sobre qué le gustaba del trabajo, Francesc de Carreras ha dicho que ha sido su vida y que sigue trabajando en ello pero de otro modo. 

La misma persona que ha criticado al entrevistador ha añadido varios mensajes para poner en contexto su crítica a la poca cultura de la persona que lleva el micrófono: "Vosotros sois muy jóvenes, pero este señor fue el fundador de Ciudadanos junto con Arcadi Espada, Boadella, Ovejero y Tubau en 2006. Me vais a hacer borrar o qué". 

"Admito que puedes no reconocerlo, pero luego no subas el vídeo, pedazo de cretino. No sé", señala en otro comentario. 

Pero muchos no están de acuerdo: "Disculpe; pero no es un profesional tan importante y conocido como para ser reconocido por el gran público. Pruebe ud. a encontrarse con Dan Brown o Ken Follet por la calle y verá que un poco lo mismo". 

Y otro añade: "Precisamente la gracia que tiene esta cuenta es que hablan con cualquiera y cuenta un poco de su historia sin hacer daño ni hablar mal de nadie y de manera sana. A mí el anormal me pareces tú que vas de intelectual por creerte mejor por conocer a catedráticos, pues enhorabuena". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 