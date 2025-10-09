Paran a un señor para entrevistarlo por la calle y muchos le afean que no sepa quién es

La llegada y el asentamiento de TikTok en las costumbres españolas ha traído consigo formatos que aunque se daban en televisión han logrado estar de nuevo de moda entre los más jóvenes.

Lo curioso es que, en ocasiones, en una de estas entrevistas te puedes cruzar sin saberlo con Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y uno de los fundadores de Ciudadanos.

"Buenos días, tiene aspecto de tener muy buena voz, ¿puedo preguntarle a qué se dedica?", le pregunta este joven a Carreras, que paseaba por el centro de Madrid, en pleno Callao.

"Jubilado", le responde él. "¿A qué se dedicaba antes?", quiere saber el entrevistador. Ahí le dice que era catedrático de Derecho Constitucional en Barcelona, porque el entrevistador se prensaba que era en Madrid.

Sobre qué le gustaba del trabajo, Francesc de Carreras ha dicho que ha sido su vida y que sigue trabajando en ello pero de otro modo.

La misma persona que ha criticado al entrevistador ha añadido varios mensajes para poner en contexto su crítica a la poca cultura de la persona que lleva el micrófono: "Vosotros sois muy jóvenes, pero este señor fue el fundador de Ciudadanos junto con Arcadi Espada, Boadella, Ovejero y Tubau en 2006. Me vais a hacer borrar o qué".

"Admito que puedes no reconocerlo, pero luego no subas el vídeo, pedazo de cretino. No sé", señala en otro comentario.

Pero muchos no están de acuerdo: "Disculpe; pero no es un profesional tan importante y conocido como para ser reconocido por el gran público. Pruebe ud. a encontrarse con Dan Brown o Ken Follet por la calle y verá que un poco lo mismo".

Y otro añade: "Precisamente la gracia que tiene esta cuenta es que hablan con cualquiera y cuenta un poco de su historia sin hacer daño ni hablar mal de nadie y de manera sana. A mí el anormal me pareces tú que vas de intelectual por creerte mejor por conocer a catedráticos, pues enhorabuena".