Pedro Ruiz se dirige de nuevo, tres meses después, a Juan del Val por lo que dijo de él al ganar el Premio Planeta: "Todos saben cómo funciona"

Han pasado tres meses desde que el cómico y presentador de televisión, Pedro Ruiz, opinara sobre que Juan del Val se convirtiera en el pasado octubre en el 74º ganador del Premio Planeta (presentado con el seudónimo de Elvira Torres) gracias a la novela Vera, una historia de amor.

En un tuit publicado en su perfil oficial de la red social X (@ElPedroRuiz), expresaba la congratulación a Del Val por su premio, pero remataba con una ironía muy a su estilo.

"Escuché a Juan del Val agradeciendo su premio Planeta. Estuvo cálido, sincero y emocionado. Los premios tienen momentos mágicos, incluso cuando los entrega tu empresa. Felicidades", escribió, generando cientos de reacciones.

La opinión pública fue una mezcla de felicitaciones y críticas a Juan del Val, que no dudó en ignorar las críticas no constructivas durante una entrevista en El Hormiguero, presentado por su amigo y compañero, Pablo Motos.

Tres meses después, Pedro Ruiz aclara lo que dijo

Ruiz ha publicado un vídeo en TikTok, donde acostumbra a aparecer diariamente para hablar de los temas de actualidad (entre otros temas como sus propios shows), dirigiéndose nuevamente a Juan del Val, calmando las aguas y rectificando.

"Quiero saludar desde aquí a Juan del Val, el ganador del Premio Planeta, para decirle que aunque no nos conocemos, tengo muy buen concepto de él y que no he dicho nunca nada al respecto de su premio ni de su conducta que fuera dañino", ha expresado.

De hecho, recuerda cuando mencionó un pensamiento del chef Karlos Arguiñano, "muy divertido", sobre el Planeta y de cómo se lo había ganado.

Ha dejado claro que no es partidario de ir "contra nadie, y mucho menos cuando un árbol asediado recibe muchas invectivas, todo lo contrario". Le ha saludado "con amabilidad" y le ha deseado suerte.

Pero los premios literarios ya son otra cosa...

Por otro lado, ha vuelto a hablar sobre los premios literarios. "El mundo de los premios literarios todo el mundo sabe cómo funciona", ha dejado caer. Parafraseando a Jacinto Benavente, advierte de que "en la vida no hay que sembrar afectos, sino intereses" para resumir muy bien lo que opina de estos galardones.

"Con lo cual, tampoco estoy señalando a Juan del Val, eso de que monten peleas y líos entre unos y otros es un negocio que no se asocia a mi forma de pensar y por ahí voy a continuar caminando, si se me permite", ha concluido.

