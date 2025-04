Pide un café con leche y cuando ve lo que aparece en el datáfono al pagar casi se cae de la silla

La usuaria de TikTok @cubana_en_madrid ha contado lo que le ha pasado en una cafetería y ha demostrado de esta forma que una recomendación que el Banco de España hizo hace un tiempo tiene todo el sentido del mundo.

En su publicación ha señalado: "El viernes me intentaron cobrar 180 euros por un café con leche (1,80). Cuidado con el datáfono".

Subraya así que, por error o por mala fe, si no hubiese estado atenta quizá hubiese pagado 180 euros porque el camarero no marcó en el aparato la coma del 1,80.

En los comentarios, una persona cuenta su experiencia: "Yo una vez cobre 2000 (era 20 euros) la cuestión es que como lo paso ni se dio cuenta, y cuando nos dimos cuenta fuimos a buscarla por si la pillábamos, la pillamos y se lo devolvimos porque ella ni cuenta".

Otro señala: "Cobré 130 por una camiseta de 13 a un guiri sin querer y nunca los reclamó". "A mí me cobraron una vez 41 en vez de 14. Me di cuenta cuando salí y vi la notificación del móvil, me pone muy nerviosa desde ese día cuando no me enseñan el datáfono para pagar", avisa otro.

El Banco de España ya avisó de la importancia de comprobar que el cargo es correcto en la terminal de punto de venta (TPV) o revisar mediante la firma online.

Además, recomendó pedir copia del resguardo que saque la TPV O el recibo online. Es decir, que cuando te preguntan si quieres copia... di que sí, salvo que te hayas asegurado muy bien del importe que figuraba en el datáfono.